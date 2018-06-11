В Подмосковье продолжается реализация региональной госпрограммы по улучшению жилищных условий многодетных семей, имеющих семь и более детей.

Власти Подмосковья выделили 54 миллиона рублей восьми многодетным семьям, в которых воспитываются семь и более детей, на улучшение жилищных условий, сообщается на сайте правительства Московской области.Согласно принятому постановлению восемь многодетных семей, в которых воспитывается в общей сложности 57 детей, получат средства в совокупном объеме 54 миллиона рублей. Среди них семьи, проживающие в Волоколамском, Дмитровском, Воскресенском, Ногинском районах, а также в городских округах Балашиха, Зарайск, Звенигород, Павловский Посад", – сказал глава минстроя Подмосковья Руслан Тагиев.В Подмосковье продолжается реализация региональной госпрограммы по улучшению жилищных условий многодетных семей, имеющих семь и более детей.