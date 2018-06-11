О победительнице шоу Холостяк Дарьи Клюкиной ходят самые разные слухи. Одной из самых часто повторяющихся историй была та, что девушка встречалась с мужчинами за деньги.

О победительнице шоу "Холостяк" Дарьи Клюкиной ходят самые разные слухи. Одной из самых часто повторяющихся историй была та, что девушка встречалась с мужчинами за деньги.Когда в финале шоу "Холостяк" Егор Крид вручил кольцо модели Дарьи Клюкиной некоторые зрители обрадовались красивому завершению этой любовной истории, однако другие не на шутку разозлились. Возмущенные поклонники принялись разыскивать, а порой и откровенно придумывать сомнительные факты из биографии девушки.В частности, недоброжелатели на голубом глазу утверждали, что модель подрабатывала эскорт-услугами. Напрямую подтверждать эти домысли ее знакомые не стали, однако признали, что девушку часто можно было видеть в компании весьма состоятельных мужчин."Даша встречалась ради денег", – цитирует бывшую подругу Дарьи Клюкиной. "Одному поклоннику даже присылала фото в белье. А когда решила бросить его, экс-возлюбленный стал шантажировать, что сольет снимки в Сеть", – добавила она. Впрочем, в тот раз откровенные снимки модели достоянием общественности не стали.А когда Дарья Клюкина оказалась в сложном материальном положении после ухода из предыдущего сезона шоу "Холостяк", где девушки боролись за сердце актера Ильи Глинникова, рассказали ее знакомые, то поспешила вступить в отношения с диджеем по имени Сергей из дуэта N-Joy. "Парень влюбился, а ей просто было с ним удобно", – объяснили они.Судя по словам знакомы модели, девушка встречалась с ним ради квартиры, а когда на горизонте замаячили новые перспективы, то без раздумий покинула возлюбленного. "Когда Дашу снова взяли в шоу, мигом собрала вещички – и поминай как звали. А Серега страдал", – заметили знакомые.