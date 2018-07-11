Стефания Маликова приревновала своего отца Дмитрия Маликова к маленькому брату. Недовольство поведением знаменитого родственника девушка выразила в соцсетях.

Стефания Маликова приревновала своего отца Дмитрия Маликова к маленькому брату. Недовольство поведением знаменитого родственника девушка выразила в соцсетях.На днях певец Дмитрий Маликов составил компанию дочери,посетив вместе с ней выставку художника Василия Верещагина, которая проходит в Третьяковскойгалерее. После этого Дмитрий опубликовал фото в своем профиле Instagram, гденаписал, что культпоход с доченькой – прекрасно, но лучше с сыном на футбол.Стефания не посчитала этот комментарий шуткой, девушка приревновала, написав в ответ: "Обидно". Певец сообщение дочери оставил без внимания.Дмитрий в последнее время старается шутить, таким образомпоказывая чувство юмора своим поклонникам. Бесспорно, ему это удается, вот только Стефания стала явно ревностно реагировать на шуточки отца. К примеру, не так давно Маликов опубликовал в личном блоге видео, на котором признается девочке, что она – приемная. Стефания ответила отцу, что его шутки не смешные.Поклонники Маликова поддержали девушку и заявили, что шутка вышла очень злой. Когда как другая часть фанатов похвалила певца, сказав, что видят в поведении кумира желание быть в тренде.Напомним, что в этом году 48-летний артист снова сталотцом. В середине зимы в известном семействе с помощью суррогатной матери насвет появился сын Елены и Дмитрия, которого назвали Марком. Случившиеся событиеудивило, но обрадовало всех фанатом творчества Маликова.Стефания также была одержима чувством неземной радости:публиковала проникновенные фотографии с малышом на руках и уверяла, что это нис чем не сравнимое счастье. Но благодаря шуткам отца, Стешу начала мучитьобычная детская ревность.Однако, Стефания также рассуждает о том, что она ужевыросла из того возраста, когда ревность отца к брату может взять над нейвверх. "Уверена, родители относятся к Оле, ко мне и братику одинаково. Представляюсебя многодетной мамой. Разве я смогла бы любить кого-то меньше, а кого-тобольше?". По мнению дочери артиста такое просто невозможно.