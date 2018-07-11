События последних дней, происходящие в Европе, заставляют задуматься о том, что кто-то очень сильно хочет насолить России под занавес чемпионата мира по футболу. Что ни день – то русофобские высказывания или действия. Грандиозный праздник, безупречно организованный в нашей стране, не дает покоя завистникам и врагам.

События последних дней, происходящие в Европе, заставляютзадуматься о том, что кто-то очень сильно хочет насолить России под занавес чемпионатамира по футболу. Что ни день – то русофобские высказывания или действия.Грандиозный праздник, безупречно организованный в нашей стране, не дает покоязавистникам и врагам.Только в один день, 11 июля против России было совершеносразу две провокации. Причем, первую организовали те, от кого удара вообщеникто не ожидал. Греция внезапно приняла решение выслать из страны двухроссийских дипломатов и еще двум запретила въезд в страну.Небывалый скандал вызван якобы вмешательством во внутренниедела Афин и подрыве национальной безопасности. Обвинения более чем серьезные,но, впрочем, как обычно бывает в таких случаях – абсолютно бездоказательные.Самой по себе высылкой российских дипломатов сейчас никогоне удивишь – страны Запада за последние два года отправили на родину около двухсотен сотрудников наших посольств. На этом фоне российско-греческие отношения отличалисьисключительным позитивом и вдруг такое.В этом году Россия и Греция отметили 190-летие установлениядипотношений и 25-летие договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.Всего между Грецией и Россией действуют более 50 договоров. Как говорил поэтому случаю посол России в Греции Андрей Маслов, дипломаты работают висключительно благоприятной общественно-политической обстановке.Согласно соцопросам, Греция лидирует среди европейских странпо положительному отношению к России. По уровню доверия к президенту ВладимируПутину греки также значительно опережают остальные страны Европы. Остаетсятолько предположить, что Афины пошли по пути европейского большинства и решилине отставать от него в русофобских поступках и высказываниях. Или же Греция решиласьна такой шаг под давлением американцев, которые, к слову сказать, строят в этойстране три военные базы, вместо еще недавно декларируемой одной.Второй удар под дых Россия получила в Берлине, там 11 июля проходилозаседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ – организации, созданной специально в70-х годах прошлого века для диалога и снятия напряженности между Востоком иЗападом. Сегодня она превратилась в инструмент давления на Россию по целомуспектру политических вопросов.Нашей делегации пришлось покинуть заседание ассамблеи послетого, как ее председатель Георгий Церетели фактически нахамил нашим депутатам.Они совершенно справедливо указали ему на то, что в зале отсутствуют ихукраинские коллеги, инициировавшие принятие антироссийской резолюции, в которойвыдвигаются заведомо невыполнимые и некорректные требования: вернуть КрымУкраине и прекратить агрессию против Киева.Глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил онарушении регламента при рассмотрении резолюций и добавил, что отсутствиеавторов документа на заседании обесценивает их подписи под резолюцией.​С европейскими организациями у нас уже давно не клеится.После воссоединения Крыма с Россией, Парламентская ассамблея Совета Европы(ПАСЕ) лишила нашу делегацию права участия в пленарных заседаниях. Позднее Москвасама отказалась участвовать в работе организации и платить полный взнос в СоветЕвропы.Тут стоит вспомнить, что совсем недавно Генассамблея ООНпризвала Россию вывести свои миротворческие войска из Приднестровья, а Парламентскаяассамблея ОБСЕ сегодня, 11 июля приняла документ с аналогичным требованием. Иэто при том, что наши военные вот уже 20 лет доказывают, что лучше них ситуациюв регионе не контролирует никто. Понятно, что уход миротворцев приведет кновому витку противостояния Тирасполя и Кишинева.Все идет к тому, что и из ПА ОБСЕ Россия тоже выйдет. Вовсяком случае, этого не исключил первый заместитель главы международногокомитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Произошедшее на сегодняшнемзаседании в Берлине политик назвал политическим шулерством.Казалось бы, двух этих событий для одного дня вполне хватилобы. Но нет: отголоски вчерашней кинопремьеры в Бельгии дошли до Украины. Почемуименно в Брюсселе показали русофобский фильм британского журналиста Тима Уайтас каким-то неудобочитаемым названием "Один чемпионат мира, одна война, какмного коррупции?", абсолютно непонятно.В документальном расследовании британца рассказывается, какнаша страна якобы купила чемпионат мира по футболу. Судя по откликам украинскихзрителей, которые уже нашли "сенсационное" кино в Сети, оно произвелонастоящий фурор. Комментарии к фильму в основном сводятся к двум словам: "СлаваУкраине!"Из последних событий, которые можно смело отнести крусофобским, стоит вспомнить скандал с хорватами Огненом Вукоевичем, ДомагоемВидой и все тем же бандеровским лозунгом. Через несколько минут после того, как улеглись страсти на поле в матчеХорватия-Россия, помощник тренера и футболист сборной опубликовали ролик, накотором Вида выкрикнул: "Слава Украине!" В свою очередь Вукоевичсказал, что посвящает победу этой стране.Конечно же, хорваты были наказаны ФИФА, борющейся с политикойна чемпионате: первый был отстранен, второй – предупрежден. Но что это далорусофобам в Европе и на Украине? А то, что этим двум гражданам, безусловно, удалосьподлить масла в огонь антироссийских настроений.Ну и как не вспомнить очередное отравление в Британии, случайнымобразом совпавшее с чемпионатом мира в России. В самый разгар мундиаля ТуманныйАльбион стал чуть ли не главным мировым ньюсмейкером: неподалеку от ставшегознаменитым на весь мир Солсбери были обнаружены мужчина и женщина с признакамиотравления пресловутым газом "Новичок". Причем, отравились вроде как героиновыйнаркоман, состоявший на наркологическом учете, и его сожительница.Не прошло и двух дней, как Лондон обвинил в отравлении новыхСкрипалей Россию. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Нашу страну уже вчем только не обвиняли, но, похоже, мы от этого становимся только крепче. Вовсяком случае, Россия в очередной раз доказала всему миру, что способнаорганизовать и провести масштабное спортивное мероприятие с участием сотен футболистови десятков тысяч болельщиков.Остается надеется, что до конца этого праздникаспорта и дружбы в мире не придумают новую провокацию или не раздуют очереднойскандал с целью опорочить Россию.