На трассе М4 произошла авария, когда водитель, двигаясь на высокой скорости, попытался подключить телефон к зарядному устройству, потерял управление, вылетел на встречную полосу и перевернулся. ДТП обошлось без жертв.

На трассе М4 вчера, 10 июля, в Тульской области под Ефремовым перевернулся автомобиль.Момент ДТП попал на видео, снятое регистратором одного из участника движения, перед которым со встречной полосы неожиданно вылетела машина и перевернулась.По словам водителя перевернутого автомобиля, он отвлекся, пытаясь подключить телефон к зарядному устройству, и потерял управление на высокой скорости. Каким-то чудом он никого не задел и остался жив. О его состоянии пока не сообщается.