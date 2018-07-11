Важный итог первого дня саммита НАТО в Брюсселе: у Североатлантического альянса теперь будет два новых штаба. Один штаб будет находиться в США, а второй - в Германии. Кроме того, страны-участницы одобрили создание групп по борьбе с гибридными угрозами, подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Важный итог первого дня саммита НАТО в Брюсселе: у Североатлантического альянса теперь будет два новых штаба. Один штаб будет находиться в США, а второй — в Германии. Кроме того, страны-участницы одобрили создание групп по борьбе с гибридными угрозами, подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.Натовские эксперты всегда будут готовы поддержать союзников в таких сферах, как защита в киберпространстве, борьба с пропагандой и энергетическая безопасность, сообщает "Интерфакс".Кроме того, продолжил Столтенберг, принята инициатива "4 по 30". Это создание к 2020 году 30 батальонов и 30 авиационных эскадрилий, готовых к развертыванию за 30 дней. А также держать в боевой готовности 30 боевых кораблей. Новые командные центры НАТО для Атлантики будут располагаться в Норфолке, по тыловому обеспечению в германском Ульме. Численность структур органов военного управления будет увеличена на 1200 офицеров. Решение одобрили главы государств и правительств 29 стран НАТО. Также одобрено начало переговоров о вступлении в Североатлантический альянс Македонии.Во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп потребовал довести расходы всех натовских стран до 4% от их ВВП.