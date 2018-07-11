Одна из бельгийских компаний по продаже электроники решила провести перед чемпионатом мира рекламную акцию. Она пообещала покупателям возместить стоимость телевизоров, если национальная сборная сумеет забить больше 15 мячей на турнире в России. И вот сейчас в активе красных дьяволов 14 голов.

Одна из бельгийских компаний по продаже электроники решила провести перед чемпионатом мира рекламную акцию. Она пообещала покупателям возместить стоимость приобретенных телевизоров, если национальная сборная этой страны сумеет забить больше 15 мячей на турнире в России. И вот сейчас в активе "красных дьяволов" 14 голов...Бельгийцы уступили в полуфинале французам, не забив ни одного мяча. Однако у них впереди еще игра за третье место, которая состоится 14 июля. И команде Роберто Мартинеса вполне по силам забить в ней 2 гола."У меня много друзей, которые купили телевизоры у этой компании, и я делаю все возможное, чтобы они достались им бесплатно. Наши нападающие сильны, мы можем создавать огромное количество голевых моментов", — приводит слова игрока сборной Бельгии Дриса Мертенса "Спорт-экспресс".Как удалось выяснить, бельгийская компания перед акцией сумела частично застраховать свои возможные потери в одной из английских страховых контор. Впрочем, если "красные дьяволы" забьют еще два мяча, без убытков продавцам телевизоров точно не обойтись.Стоит отметить, что бельгийцы с удовольствием приняли участие в рекламной акции и теперь отчаянно болеют за своих любимцев не только из любви к футболу, но и по вполне меркантильным соображениям.