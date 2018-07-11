Шокирующая история супруги актера Марка Горонка Анны получила продолжение. Женщина хотела уйти от мужа к богатому любовнику Вячеславу Подгорному, однако новый возлюбленный оказался уголовником. Бывшая жена Подгорного Елена пришла на программу На самом деле Первого канала, чтобы открыть глаза наивной жене артиста.

Шокирующая история супруги актера Марка Горонка Анныполучила продолжение. Женщина хотела уйти от мужа к богатому любовнику ВячеславуПодгорному, однако новый возлюбленный оказался уголовником. Бывшая женаПодгорного Елена пришла на программу "На самом деле" Первого канала, чтобыоткрыть глаза наивной жене артиста.Елена Подгорная увидела выпуск с участием Марка Горонка иоторопела, любовник жены артиста ее бывший муж, который сейчас женат на ее 73-летнеймаме. Елена вызвала на детектор лжи Вячеслава, потому что уверена – он намереваетсяпогубить ее престарелую родительницу.Подгорная призналась, что последние несколько лет живет встрахе – она боится расправы, ведь ее бывший муж жесток и хладнокровен: мужчина отсидел 13 лет за убийство двоих человек. "Наручникамик батарее меня пригвождали к дивану и сутки держали под кулаком, потом яполучала невидимые удары в ухо, в череп, бросали меня на пол, били гладильнойдоской, стряхивали на меня пепел", – вспоминает свою жизнь с Вячеславом женщина,она отметила, что много раз заявляла на мужа в полицию.Проверка Подгорного на детекторе лжи подтвердила слова экс-супруги.Бывшая жена Вячеслава полагает, что ради квартиры в центре Санкт-Петербурга бизнесменготов погубить свою нынешнюю жену – ее пожилую мать Галину Евгеньевну Жуковскую.В студии появилась Александра, дочь Елены и падчерица Подгорного.Молодая женщина рассказала, что отчим пытался ее изнасиловать и украдкой сделалфотографии ее обнаженного тела.Галина Евгеньевна появилась в студии и встала на защитусупруга. "Все это нелепо, по крайней мере много неправды… Во-первых, все этиситуации с полицией исходили от моей дочери. Она завела себе мужчину, иВячеслав ее, естественно, к этому ревновал", – сообщила пенсионерка. Пожилаяженщина отказывается верить, что ее муж избивал ее дочь и пытался изнасиловатьвнучку.Марк Горонок и его пока еще жена Анна также присутствовалина съемочной площадке. Артист признался, что он шокирован происходящим. "В моейсемье произошло большое горе, потому что появилось это животное и вскружилоголову моей жене и развалилось все", – с горечью констатировал Марк. Артист неисключает, что возможно его отношения с женой еще можно спасти, однако шансы навоссоединение очень малы.Откровения экс-супруги Вячеслава очень напугали Анну. "Онпреследовал меня, он доставал нас звонками, он стучался в квартиру, он пыталсямне что-то доказать. Как-то объясниться, но я его не слышала. Я нахожусь тоже вшоке, от того, кем он является на самом деле", – рассказала супруга актера.