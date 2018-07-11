Президент США Дональд Трамп разразился откровениями об отношениях России и Германии. По словам главы Белого дома, Берлин находится в энергетической зависимости от Москвы. Он призвал союзников по НАТО обратить пристальное внимание на строящийся газопровод Северный поток – 2.

Президент США Дональд Трамп разразился откровениями оботношениях России и Германии. По словам главы Белого дома, Берлин находится вэнергетической зависимости от Москвы. Он призвал союзников по НАТО обратитьпристальное внимание на строящийся газопровод "Северный поток – 2".В ходе своего визита в Брюссель Трампа публичнораскритиковал германские власти за поддержку строительства газопровода"Северный поток – 2". То, что Москва будет поставлять Берлину голубоетопливо за "миллиарды и миллиарды долларов" американский лидер назвал"очень грустным". "Германия – заложница России", – добавил президентСША.Закупка энергоносителей у России делает Германию уязвимой,добавил Трамп. Складывающуюся ситуацию он назвал "неприемлемой".Американские союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) должны обратитьпристальное внимание на этот вопрос, подчеркнул глава Белого дома.В свою очередь, генеральный секретарь организации ЙенсСтолтенберг, с которым американский лидер встретился в Брюсселе, признал, что вАльянсе существуют серьезные разногласия по вопросу строительства"Северного потока – 2". "Сила НАТО в том, что, несмотря на этиразличия, мы всегда могли объединиться вокруг нашей основной задачи и защищатьдруг друга", – сказал он заокеанскому гостю.Соединенные Штаты уже не первый раз на официальном уровневыступают против реализации проекта газопровода. В Вашингтоне опасаются, чтоусиление роли Москвы на рынке энергоносителей Старого Света приведет кзависимости ЕС от восточного соседа.Кроме того, в Белом доме хорошо осознают, что окончаниестроительства "Северного потока – 2" станет катастрофой для Украины -одного из главных инструментов антироссийской политики США. Пуск новой веткиприведет к тому, что газотранспортный маршрут Незалежной станет ненужным длятранспортировки энергоносителей. Это лишит украинский бюджет около 10%поступлений и приведет к резкому ухудшению социально-экономической обстановки встране.