Президент США Дональд Трамп разразился откровениями об
отношениях России и Германии. По словам главы Белого дома, Берлин находится в
энергетической зависимости от Москвы. Он призвал союзников по НАТО обратить
пристальное внимание на строящийся газопровод Северный поток – 2.
Президент США Дональд Трамп разразился откровениями об
отношениях России и Германии. По словам главы Белого дома, Берлин находится в
энергетической зависимости от Москвы. Он призвал союзников по НАТО обратить
пристальное внимание на строящийся газопровод "Северный поток – 2".
В ходе своего визита в Брюссель Трампа публично
раскритиковал германские власти за поддержку строительства газопровода
"Северный поток – 2". То, что Москва будет поставлять Берлину голубое
топливо за "миллиарды и миллиарды долларов" американский лидер назвал
"очень грустным". "Германия – заложница России", – добавил президент
США.
Закупка энергоносителей у России делает Германию уязвимой,
добавил Трамп. Складывающуюся ситуацию он назвал "неприемлемой".
Американские союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) должны обратить
пристальное внимание на этот вопрос, подчеркнул глава Белого дома.
В свою очередь, генеральный секретарь организации Йенс
Столтенберг, с которым американский лидер встретился в Брюсселе, признал, что в
Альянсе существуют серьезные разногласия по вопросу строительства
"Северного потока – 2". "Сила НАТО в том, что, несмотря на эти
различия, мы всегда могли объединиться вокруг нашей основной задачи и защищать
друг друга", – сказал он заокеанскому гостю.
Соединенные Штаты уже не первый раз на официальном уровне
выступают против реализации проекта газопровода. В Вашингтоне опасаются, что
усиление роли Москвы на рынке энергоносителей Старого Света приведет к
зависимости ЕС от восточного соседа.
Кроме того, в Белом доме хорошо осознают, что окончание
строительства "Северного потока – 2" станет катастрофой для Украины -
одного из главных инструментов антироссийской политики США. Пуск новой ветки
приведет к тому, что газотранспортный маршрут Незалежной станет ненужным для
транспортировки энергоносителей. Это лишит украинский бюджет около 10%
поступлений и приведет к резкому ухудшению социально-экономической обстановки в
стране.