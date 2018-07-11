Судя по всему, Петру Порошенко недолго осталось гулять на свободе. Даже его бывшие соратники уже заговорили о скором суде над президентом.

Судя по всему, Петру Порошенко недолго осталось гулять насвободе. Даже его бывшие соратники уже заговорили о скором суде над президентом.Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко обвинил ПетраАлексеевича в преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдетпод суд за свои деяния, совершенные на посту главы государства. Речь идет окоррупции и о преступной бездеятельности в решении важных государственных вопросов.Заявления Гриценко прокомментировал крымский политолог ВладимирДжаралла. Он уверен, что они связаны, в первую очередь, с предстоящими в будущемгоду на Украине президентскими выборами."Порошенко надоел уже всем, и прежде всего своимпокровителям – тем, кому он служил и служит до сих пор, не обращая внимания нина что и переступая через все, что только можно себе представить", – сказалэксперт в интервью радио Sputnik.По мнению политолога, нынешний президент Украины натворилуже столько, что хватит на несколько судебных процессов.Для Порошенко отставка и пенсия на его вилле в Испании снаписанием мемуаров, наверное, были бы наилучшим вариантом.Но этого не будет, предположил Джаралла, потому что Порошенко обуяла жадность: он изо всех сил воюет за то, чтобы остатьсяосновным кандидатом и пройти на новый президентский срок.Между тем накануне, 10 июля появилась информация о том, чтопосле выборов Петр Порошенко сбежит в Белоруссию. Якобы Александр Лукашенко ужеподготовил ему теплое местечко. О запасном аэродроме Порошенко в Полесьенаписал в своем блоге украинский политический обозреватель Александр Дубинский.На такую возможность, считает Дубинский, указывает выкупбелорусским Нацбанком дочерней компании Сбербанка на Украине. По мнениюэксперта, без личной договоренности между Порошенко и Лукашенко такая сделкабыла бы невозможной.Стоит отметить, что не так давно Белоруссия дала убежище идаже гражданство президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнутоппозицией в апреле 2010 года. Вполне вероятно, что Батька спасет и своего ближайшегососеда. Непонятно только, что скажет на это Россия, к тому же в последнее времяотношения Москвы и Минска несколько охладели.