Судя по всему, Петру Порошенко недолго осталось гулять на
свободе. Даже его бывшие соратники уже заговорили о скором суде над президентом.
Судя по всему, Петру Порошенко недолго осталось гулять на
свободе. Даже его бывшие соратники уже заговорили о скором суде над президентом.
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко обвинил Петра
Алексеевича в преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдет
под суд за свои деяния, совершенные на посту главы государства. Речь идет о
коррупции и о преступной бездеятельности в решении важных государственных вопросов.
Заявления Гриценко прокомментировал крымский политолог Владимир
Джаралла. Он уверен, что они связаны, в первую очередь, с предстоящими в будущем
году на Украине президентскими выборами.
"Порошенко надоел уже всем, и прежде всего своим
покровителям – тем, кому он служил и служит до сих пор, не обращая внимания ни
на что и переступая через все, что только можно себе представить", – сказал
эксперт в интервью радио Sputnik.
По мнению политолога, нынешний президент Украины натворил
уже столько, что хватит на несколько судебных процессов.
Для Порошенко отставка и пенсия на его вилле в Испании с
написанием мемуаров, наверное, были бы наилучшим вариантом.
Но этого не будет, предположил Джаралла, потому что Порошенко обуяла жадность: он изо всех сил воюет за то, чтобы остаться
основным кандидатом и пройти на новый президентский срок.
Между тем накануне, 10 июля появилась информация о том, что
после выборов Петр Порошенко сбежит в Белоруссию. Якобы Александр Лукашенко уже
подготовил ему теплое местечко. О запасном аэродроме Порошенко в Полесье
написал в своем блоге украинский политический обозреватель Александр Дубинский.
На такую возможность, считает Дубинский, указывает выкуп
белорусским Нацбанком дочерней компании Сбербанка на Украине. По мнению
эксперта, без личной договоренности между Порошенко и Лукашенко такая сделка
была бы невозможной.
Стоит отметить, что не так давно Белоруссия дала убежище и
даже гражданство президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнут
оппозицией в апреле 2010 года. Вполне вероятно, что Батька спасет и своего ближайшего
соседа. Непонятно только, что скажет на это Россия, к тому же в последнее время
отношения Москвы и Минска несколько охладели.