Инспектор ГИБДД Майя Колгашкина в форме театрализованного представления познакомила ребят с «Веселым светофором», напомнила о правилах безопасного поведения на дороге во время летних каникул.

В течение месяца в Центре внешкольной работы «Лад» города Радужный работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. В связи с юбилейной датой со дня образования движения ЮИД смену решили назвать «Зеленый светофор». При разработке программы для ребят одной из основных целей стало предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у воспитанников лагеря устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.9 июля текущего года инспектор ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Майя Колгашкина в форме театрализованного представления познакомила детей с «Веселым светофором», напомнила о правилах безопасного поведения на дороге во время летних каникул. Праздничная программа закончилась активным флешмобом под известную композицию «Светофор».Также воспитанники лагеря посетили юношескую автомобильную школу города Владимира. Подростки узнали полезную и актуальную информацию о поведении на дороге в качестве пешеходов и велосипедистов. Инспекторы ГИБДД совместно с педагогами автошколы провели для детей игру «У безопасности каникул не бывает». Ребята, в свою очередь, подарили госавтоинспектором открытки по случаю прошедшего накануне профессионального праздника, в которых написали свои искренние поздравления и теплые пожелания.