В Забайкалье ликвидируют последствия крупнейшего за последние годы паводка. Из-за ливней реки вышли из берегов, подтоплены сотни домов, разрушены мосты и дороги. Дожди в регионе не прекращаются месяц, а накануне — пришёл новый циклон.

В Забайкалье ликвидируют последствия крупнейшего за последние годы паводка. Из-за ливней реки вышли из берегов, подтоплены сотни домов, разрушены мосты и дороги. Дожди в регионе не прекращаются месяц, а накануне — пришёл новый циклон.За два дня обильных дождей посёлок Смоленка в пригороде Читы почти опустел. Людей встретить можно редко, зато по улицам теперь плывет все, что нажито непосильным трудом — от заборов и клумб, до матрасов, книг и даже кусков асфальта. Сильное течение не только размыло, а можно сказать, вскрыло, местные дороги.Всё прибывающая вода доставляет много проблем не только пешеходам, но и водителям. Ещё вчера вот здесь по асфальту, здесь ровное покрытие, можно было проехать, глубина в принципе, небольшая. Но уже сегодня здесь образовалась такая вот яма, в которую из-за плохой видимости попадают автомобили и не могут потом выбраться.Те, кому все же удаётся добраться до своих домов на машине, уезжают все равно ни с чем. Большинство домов стоят ниже уровня дороги, и вода уже заполнила первые этажи. Свои жилища покидают даже самые стойкие. На вопрос, почему не ушли раньше ответы всегда одинаковые."Куры, кошки, нога у меня, сами видите, куда пойдём. Ивалидка, и света нет, без аппарата спать не могу. Пока были аккумуляторы, спала по 4 часа, 3 аккумуляторы. А сейчас уже не могу не спать. Еле на ногах стою", — сетует Лариса Шишкина, жительница посёлка Смоленка.Всем оставшимся в домах сотрудники МЧС на лодках развозят воду и продукты, постоянно предлагают эвакуироваться, но стойких забайкальцев не так-то легко уговорить даже при наводнении.Ирина Суворова встречает спасателей уже, как родных, приглашает на суп. Переезжать не собирается. Шутит, что фамилия обязывает даже в таких условиях со всем справляться."Нормально живём, куры несутся, петухи поют. Вот мой модерновый костюм. Все так же — вброд, туда, взяли что-то покушать, магазин рядом и все нормально. Газ есть, все есть, печь натопили, дома тепло. Мы забайкальцы народ твёрдый, решительный", — говорит она.Наводнение Ирина переживает с двумя хвостатыми — Марсом и Бусей. Оба пока довольны, а вот их сородичу с другой улицы повезло куда меньше. Дачный дом, где он жил, затопило. Хозяева вернулись только, чтоб забрать Барсика.Так ответственно ведут себя далеко не все. Многие бросают животных за заборами на привязи. Собаки и кошки целыми сутками ждут помощи. Их вывозят и соседи, и спасатели.В некоторых посёлках помогают ещё сотрудники Росгвардии. С приходом стихии они тоже сменили форму на резиновые сапоги и комбинезоны. На лодках и машинах вывозят людей и животных. Кое-где успевают даже спасти вещи, но с каждым днём делать это все сложнее.На данный момент уже подтоплены 6 населённых пунктов, и вода угрожает подобраться к домам в самой столице Забайкальского края — в Чите.