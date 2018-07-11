Ведущая скандально известного реалити-шоу Дом-2 Ксения Бородина прокомментировала шумиху, которую создают СМИ вокруг покойных знаменитостей. От обилия скандалов и прочей грязи, поднимаемой журналистами и телевизионщиками, по признанию Ксении, у нее волосы встают дыбом.

Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина прокомментировала шумиху, которую создают СМИ вокруг покойных знаменитостей. От обилия скандалов и прочей грязи, поднимаемой журналистами и телевизионщиками, по признанию Ксении, у нее "волосы встают дыбом".Разгромный пост Ксения Бородина оставила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Как же обидно, что в нашей стране не умеют провожать людей красиво и достойно((( (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала Ксения.Далее Бородина отметила, что с уходом человека в его семье наступает горе, но тут СМИ и социальные сети умудряются вылить грязь на покойника. В качестве яркого примера Ксения привела певицу Жанну Фриске. "Всегда достойная Жанна Фриске, которая никогда не хотела и не любила распространяться на тему своей личной жизни и что случилось после ее ухода. Собственная семья сделала 33 передачи, с драками, грязью и дележкой денег", – констатировала Бородина.Не оставила без внимания телеведущая и девушек-покойниц, которые в свое время прославились благодаря "Дому-2". "За этот месяц умерли 2 бывшие участницы дома 2 и тут тоже не обошлось без прямых эфиров с кладбища, грязи, Наркотиков и всего остального!" – возмущенно отметила телеведущая.Что уж говорить об актерах, чья личная жизнь и так постоянно пристально рассматривается общественностью. "Смотря на все это и читаю, просто Волосы встают дыбом(((( почему нельзя достойно проводить людей в последний путь , сказать что-то хорошее и пойти дальше!!! Оставьте это полиции, следствию, специальным людям, если произошло убийство, дойти до правды , зачем мусолить 33 раза , людей уже не вернуть, хотя бы то что они оставили после себя уважать !!!! Неужели так сложно (((" – эмоционально высказалась Ксения Бородина.