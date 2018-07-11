Еще на 60 суток – до 13 сентября - продлено содержание под стражей главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Такое решение принял 11 июля городской суд в Херсоне. Маргарита Симоньян назвала решение суда предсказуемым, в духе европейских ценностей по-украински.

Еще на 60 суток – до 13 сентября — продлено содержание под стражей главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Такое решение принял 11 июля городской суд в Херсоне."Чуда не произошло", – так отреагировала на эту новость главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Решение суда в Херсоне она назвала "предсказуемым, в духе "европейских ценностей" по-украински". Комментируя итоги заседания, Симоньян пообещала: "Мы будем продолжать бороться за скорейшее освобождение Кирилла",Журналист, который имеет двойное гражданство Украины и России, был задержан украинскими правоохранителями в Киеве 15 мая. Его подозревают в "госизмене", а несколько дней назад Вышинскому было предъявлено еще одно обвинение — по статье о незаконном обращении с оружием.