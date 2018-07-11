На Большой Черемушкинской улице в Москве эвакуирован персонал и посетители торгового центра Рио. Причина - задымление. На место прибыли пожарные расчеты. Спасатели и пожарные устанавливают причину появления дыма в магазине.

На Большой Черемушкинской улице в Москве эвакуирован персонал и посетители торгового центра "Рио". Причина — задымление. На место прибыли пожарные расчеты. Спасатели и пожарные устанавливают причину появления дыма в магазине.По предварительным данным, причиной задымления могло стать короткое замыкание в электропроводке, сообщает ТАСС. Из ТЦ "Рио" выведено около тысячи человек.