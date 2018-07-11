Капитана сборной КВН Таджикистана
и независимого журналиста
Хайрулло
Мирсаидова приговорили к заключению в колонии строгого режима. 40-летнего
мужчину обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям.
Капитана сборной КВН Таджикистана
и независимого журналиста
Хайрулло
Мирсаидова приговорили к заключению в колонии строгого режима. 40-летнего
мужчину обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям.
Звезду КВН
задержали в декабре 2017 года. Поводом стало то, что Мирсаидов написал открытое
письмо экс-главе управления по делам молодежи Согдийской области, в котором
обвинил его в коррупции.
Против него
возбудили уголовное дело. "Он признан виновным по всем трем
статьям обвинения: в присвоении или растрате госсредств, подделке
документов и заведомо ложном доносе", – цитирует представителя пресс-службы
суда РИА Новости. Обвиняемый
свою вину признал частично, но обвинение по статье "Заведомо ложный
донос" изначально отрицал.
Также Хайрулло зявил, что не
тратил в личных целях деньги, выделенные его клубу для участия в
игре. Адвокаты Мирсаидова считает приговор несправедливым.
Отреагировали на вердикт капитану команды КВН и
посольства США, Великобритании, ФРГ Франции, а также представительство ЕС
в Таджикистане. Они считают приговор слишком суровым. "Настоятельно
призываем соответствующие органы власти в Таджикистан пересмотреть этот
вердикт", – говорится в заявлении.
Ранее трагически оборвалась жизнь 33-летнего участника команды КВН "Пирамида" Аслана Алборова. Его тело было обнаружено в одном из коттеджей
на базе отдыха "Порог неба" в горной полосе Ирафского района
республики. Предполагается, что артист покончил с собой. Однако в его
окружении утверждают, что видимых причин для этого у него не было.