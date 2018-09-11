Все большее число футурологов считают, что XXI век станет веком расцвета гигантских городских агломераций с населением в 30 и более миллионов человек. Таким гиперполисам потребуются для нормального функционирования совершенно иные технологии, чем применяются в современных Токио, Москве или Лондоне. На прошедшей в начале сентября в Берлине выставке потребительской электроники IFA японская корпорация показала ряд решений, которые могут пригодиться городам будущего.

Все большее число футурологов считают, что XXI век станет веком расцвета гигантских городских агломераций с населением в 30 и более миллионов человек. Таким "гиперполисам" потребуются для нормального функционирования совершенно иные технологии, чем применяются в современных Токио, Москве или Лондоне. На прошедшей в начале сентября в Берлине выставке потребительской электроники IFA японская корпорация Panasonic показала ряд решений, которые могут пригодиться городам уже в ближайшие годы.Фонарь для светлого будущегоОдним из инструментов трансформации городской инфраструктуры, считают в Panasonic, может стать обычный городской фонарь. Точнее, для этого ему предстоит перестать быть обычным, обзаведясь, помимо собственно осветительной функции, рядом других.Например, уже сейчас у японской фирмы есть технологии, позволяющие превратить фонари в точки интернет-доступа. Причем проводить новые кабели для передачи данных не потребуется — технология HD-PLC позволяет передавать их по уже проложенным электрическим проводам со скоростью до 240 Мбит/с.Высокотехнологичный фонарь также подойдет для размещения метеорологических датчиков и сенсоров загрязнения воздуха, камер наблюдения, "тревожных кнопок" и устройств связи с городскими оперативными службами. А еще, поскольку личный транспорт в "городе будущего" станет преимущественно электрическим, на тот же фонарь предлагается монтировать и устройство для подзарядки электромобилей и электроскутеров."Фонарь будущего". Справа — зарядное устройство для электротранспортаУзкополосный "интернет вещей"Одних только интернет-фонарей и сотовых сетей пятого поколения для бесперебойной работы "городов будущего" недостаточно. Во многих случаях требуется, чтобы связь обеспечивалась пусть и с небольшой полосой пропускания — несколько килобит в секунду, но с минимальными затратами энергии и на достаточно большом расстоянии. Например, это нужно для размещаемых в труднодоступных местах датчиков и устройств "интернета вещей", пользователи которых не могут или не хотят полагаться на сотовые сети или Wi-Fi.Такие технологии уже разработаны и тестируются. Этой осенью во Франкфурте Panasonic и оператор связи Vodafone запустят экспериментальный проект, в рамках которого протестируют удаленное управление и обслуживание "умных" кондиционеров при помощи LPWAN (Low Power Wide Area Network — беспроводная сеть дальнего радиуса действия с низким энергопотреблением) стандарта NB-IoT.Плюсы этой технологии по сравнению с 5G — низкая стоимость оборудования, его низкие потребности в электроэнергии и способность использующих ее устройств работать до десяти лет без подзарядки. При этом работает NB-IoT сеть в лицензируемом диапазоне частот и поддерживает более 100 000 соединений на одну базовую станцию.Помимо теста NB-IoT с Vodafone во Франкфурте Panasonic планирует до конца года запустить аналогичный пилотный проект и в Японии, с одним из ведущих национальных сотовых операторов.Hyperloop и экологичная авиацияЗаглядывая в будущее транспортных решений для связи между городами-гигантами, все большее число компаний видят свет в конце вакуумного тоннеля Hyperloop. Напомним, эта концепция движущихся на скорости до 1000 км/ч в трубе с сильно разреженной атмосферой транспортных капсул была предложена сооснователем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Желания реализовывать ее самостоятельно у предпринимателя нет, поэтому различные проекты, основанные на технологии Hyperloop, разрабатывают другие компании.Также SpaceX ежегодно проводит конкурс между студенческими проектами, в которых будущие инженеры пытаются создать уменьшенную модель капсулы Hyperloop и разогнать ее до максимальной скорости на тестовом полигоне. Одну из таких команд, уже второй год выигрывающую конкурс SpaceX — WARR Hyperloop TUM Технического университета Мюнхена, поддерживает Panasonic.Как рассказал в интервью Вестям.Hi-tech Александр Шульц-Сторц, директор дивизиона решений и компетенций компании Panasonic Industry Europe, до начала истории с "гиперлупом" компания сотрудничала с Мюнхенским технологическим университетом по разным направлениям, например, спонсируя студенческую команду, участвующую в гонках электромобилей Formula E Students."Аналогичный подход был и с командой Hyperloop, — рассказывает Шульц-Сторц. — Мы пришли к ним и сказали, что хотим стать постоянным партнером и готовы предоставить им свои девайсы и инженеров, которые помогут интегрировать их в реальный прототип. Дали на выбор от 10 до 20 компонентов, чтобы они могли взять лучшее".Команда WARR Hyperloop TUM и их капусла HyperloopВ конце концов, команда выбрала три элемента – резистор, реле и лазерный сенсор. Компоненты самые обычные, однако их использование в капсуле Hyperloop позволяет проверить, как они поведут себя в принципиально новой среде, пояснил представитель Panasonic Industry Europe. "В результате мы получаем уникальный фидбек о том, как они поведут себя в иной обстановке, и получаем его очень быстро – скажем, в течение полугода, — говорит Шульц-Сторц. — Эта ценнейшая информация позволяет улучшать наши продукты. Ситуация действительно уникальна".Напомним, в июле этого года прототип капсулы WARR Hyperloop разогнался в вакуумном тоннеле до рекордной скорости 467 км/ч, почти на 50% улучшив показатели 2017 года. Panasonic и другие технологические гиганты поддерживают перспективную команду третий год подряд, обеспечивая ее дорогостоящими и редкими компонентами, оборудованием, технологиями и экспертной поддержкой.Большие города, между которыми перемещаются ежедневно десятки тысяч человек — например, Москва и Санкт-Петербург или Франкфурт-на-Майне и Берлин — будут нуждаться в подобном Hyperloop транспорте все сильнее и сильнее. Ведь он сократит время в пути до менее чем одного часа, при этом разгрузив и так работающие на пределе аэропорты, попутно снизив нагрузку на окружающую среду.Однако глава Panasonic Europe Лоран Абади в беседе с Вестями.Hi-tech предположил, что до первой коммерческой реализации технологии Hyperloop пройдет не менее 10 лет. Как минимум потому, что строительство такой "трубы" — дело крайне дорогое. "Хотя, видя, сколько стран и компаний заинтересованы в Hyperloop, я верю, что он будет реализован", — сказал Абади.Концепт пассажирского самолета от AirbusГлава Panasonic Europe добавил, что компания рассматривает возможность участия и в других проектах по созданию транспорта будущего, а именно — экологичных летательных аппаратов вертикального взлета и самолетов с гибридными энергетическими установками. Речь идет о поставках батарей для них: такой самолет может взлетать, используя энергию аккумуляторов и, таким образом, не загрязняя приземные слои атмосферы, а, уже набрав высоту, включать работающий на обычном топливе электрогенератор.