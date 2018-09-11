Microsoft уже не первый год позиционирует свою операционную систему Windows как сервис и идет к тому, чтобы предоставлять этот сервис по подписке. Теперь компания начнет взимать с пользователей своей операционной системы ежемесячные платежи.

Microsoft уже не первый год позиционирует свою операционную систему Windows как сервис и идет к тому, чтобы предоставлять этот сервис по подписке. Компания начнет взимать с пользователей своей операционной системы ежемесячные платежи.Пока речь идет только о Windows 7, о корпоративных и профессиональных версиях и только о поддержке — то есть обновлениях безопасности в период с 2020-го по 2023-й годы, уже после того, как Windows 7 официально перестанет поддерживаться. Однако некоторые эксперты предполагают, что рано или поздно нечто подобное коснется всех пользователей операционной системы Microsoft.Информацию о переходе Microsoft на фактически платные обновления уже подтвердили в самой компании. Там заявили, что, хотя Windows 7 снимут с поддержки в 2020-м году, пользователям корпоративных и профессиональных лицензий Enterprise и Pro, которые не захотели заплатить компании за переход на более свежие версии операционной системы, предложат платить за поддержку ежемесячно.То есть им оставят возможность пользоваться устаревшим ПО безопасно, но не бесплатно. Во сколько именно это обойдется, неизвестно, но в Microsoft уже заявили, что каждый год цену будут повышать. Тут любопытно, что раньше Microsoft либо не выпускала обновлений безопасности для устаревших версий Windows совсем, и этим пользовались хакеры, либо, после масштабных вирусных атак, обновления выпускал, даже для Windows XP, но бесплатно. А теперь просит за ту же самую услугу деньги.Другая проблема в том, что подобные платные обновления не будут доступны для обычных пользователей: версия Windows 7 Home поддерживаться не будет даже за деньги. И это несмотря на то, что именно "семерка" сейчас — самая популярная операционка в мире, ею пользуются более 40% владельцев компьютеров. Таким образом, после 2020 года многие из них окажутся без защиты. С другой стороны, речь будет идти о компьютерах и ноутбуках, которым будет, как минимум, 8 лет — в 2012-м уже вышла Windows 8.Но главное во всей этой истории не это. Тут интересно, что такой ход вписывается в общую стратегию компании. Она заявляла, что планирует развивать Windows как сервис, за который надо платить регулярно. И Microsoft меняет подход не только в отношении устаревшей Windows 7, но и в отношении текущей 10-й версии.По данным издания Forbes, которое ссылается на источники CNet, в Редмонде готовят платную функцию техподдержки под названием "управляемый рабочий стол". В случае возникновения каких-либо проблем пользователь сможет обратиться к оператору поддержки самого Microsoft, тот удаленно подключится и поможет. Изначально это будет доступно только для компаний, которые купили не менее 5000 лицензий на Windows. Однако не исключено, что все это — лишь пробные шары, попытка проверить реакцию аудитории, прежде чем перевести всю операционную систему Windows полностью или как вариант на подписочную схему с ежемесячными платежами. Такое уже произошло с пакетом Microsoft Office.