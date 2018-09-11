Владимиро-Суздальский музей-заповедник обладает обширной коллекцией художественного стекла, в том числе массовой продукции конца XIX - начала XX вв. Более 2500 предметов собрания являются ..

Владимиро-Суздальский музей-заповедник обладает обширной коллекцией художественного стекла, в том числе массовой продукции конца XIX - начала XX вв. Более 2500 предметов собрания являются образцами мальцовского прейскурантного стекла, свидетельствующие не только о большом разнообразии видов, но и многих технических способов изготовления и декорирования.Каталоги мальцовских хрустальных заводов донесли до нашего времени подробные описания и характеристики выпускаемой продукции. В прейскурантах Гусевского хрустального завода представлена сортовая посуда. В начале XX века завод выпускал более 4500 видов изделий, в том числе популярные в то время многопредметные сервизы. Например, сервиз на 12 персон состоял примерно из 35 наименований предметов: несколько видов графинов, кувшинов, жбанов, молочников, ваз, судковых приборов, стаканов, рюмок, бокалов, фужеров... Сервизы и их декор часто носили названия по технике исполнения рисунка – «дерижерные», «рисованные», «шлифованные». Иногда запечатлевались имена тех мест, куда они отгружались, или назывались по фамилиям купцов-заказчиков.Работы гусевских мастеров поражают разнообразием техник, приемов, аккуратностью и виртуозностью исполнения. Мальцовское прейскурантное стекло легло в основу создания художественного образа изделий Гусевского хрустального завода.Выставка продлится до 29 октября 2018 года.