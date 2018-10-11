Подведены итоги последнего этапа международного конкурса социальных предпринимателей Social Impact Award. Весной 2018 года в финал прошли 13 проектов, авторы которых получили возможность бесплатно участвовать в инкубационной программе и по ее итогам соревноваться за главный приз конкурса - денежную премию и поездку в Тбилиси на международную встречу победителей.

Подведены итоги последнего этапа международного конкурса социальных предпринимателей Social Impact Award. Весной 2018 года в финал прошли 13 проектов, авторы которых получили возможность бесплатно участвовать в инкубационной программе и по ее итогам соревноваться за главный приз конкурса - денежную премию и поездку в Тбилиси на международную встречу победителей.Представление проектов прошло в 17 государствах – участниках Social Impact Award. В каждой стране победителями стали три автора социально значимых предпринимательских проектов.В России в номинации Ростелекома Интернет для лучшего мира соревновались четыре проекта: SkillsBooster, занимающийся обучением и трудоустройством молодых IT-специалистов (г. Санкт-Петербург); онлайн-платформа взаимопомощи Goody (г. Москва); приложение и онлайн-курс для изучения языка жестов LifeTalk (г. Уфа) и услуга психологической помощи YouTalk (г. Москва). Победителем признан YouTalk. Стартап позволяет разным группам населения, в том числе маломобильным, получить психологическую поддержку в режиме онлайн.Каждый проект оценивался по четырем критериям: социальная значимость, инновационность, бизнес-модель и команда.В социальных проектах применение IT-технологий особенно важно, так как это позволяет значительно увеличить охват и таким образом улучшить жизнь большого количества людей. Команда YouTalk добилась важных результатов в работе над своим проектом. Победители в нашей номинации сумели четко выделить основную аудиторию своих благополучателей и разработать устойчивую бизнес-модель для оказания системной помощи, — говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций Ростелекома.Программа реализуется при финансовой поддержке ПАО Ростелеком и Citi.Social Impact Award – международная программа развития социального предпринимательства среди молодежи, разработанная в 2010 году Венским Университетом при участии международной сети центров Impact Hub. Подробнее о программе:Impact Hub Moscow – центр поддержки социально значимых предпринимательских проектов. Пространство для работы и мероприятий в центре Москвы, образовательные программы и сообщество предпринимателей. Входит в глобальную ассоциацию Impact Hub – 102 центра в 49 странах мира.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ Ростелекома – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ. Количество абонентов мобильной связи Ростелекома превышает 1,0 млн.Ростелеком - безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.На массовом рынке компания развивает широкую линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи, и цифровые решения для Умного дома, онлайн-образования, геймеров и др.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.