Всего в бак личного автомобиля мужчина залил бензина на сумму 14 тысяч рублей

Всего в бак личного автомобиля мужчина залил бензина на сумму 14 тысяч рублейЖителя Александрова обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Обвиняемый проходил стажировку в одной из фирм и похитил оттуда корпоративную топливную карту, предназначенную для заправки автомобилей компании. Несколько дней мужчина заправлял свою машину с помощью украденной карты. Всего в бак личного автомобиля александровец залил бензина на сумму 14 тысяч рублей.Но вскоре злоумышленника задержали и он во все признался. Материалы уголовного дела с переданы в суд.