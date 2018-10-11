Олимпийская чемпионка успешно защитила кандидатскую диссертацию в университете
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Тема
работы – Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей
дошкольного возраста в художественной гимнастике.
Олимпийская чемпионка успешно защитила кандидатскую диссертацию в университете
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Тема
работы – "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей
дошкольного возраста в художественной гимнастике".
Кабаева уехала из Москвы ради столь высокой цели. По
словам представителя
пресс-службы вуза, ученый совет одобрил выступление знаменитой
спортсменки. За присвоение Кабаевой
ученой степени кандидата педагогических наук проголосовали все 23 члена
комиссии.
По словам Алины, защита
диссертации далась непросто. "Но если сама хорошо знаешь эту тему, то
несложно", – цитирует чемпионку
По своей теме Кабаева
опубликовала уже десять работ. Ученая степень будет получена гимнасткой после
отправки документов в Москву, передает РИА Новости.
Отметим,
Кабаева – не только спортсменка, общественный и политический деятель. Алина являет
собой образец хорошего вкуса. Ее наряды всегда вызывают обсуждение и восхищение
поклонников.
Так,
на майском Х Благотворительном международном детском
фестивале художественной гимнастики "Алина" Кабаева появилась в
платье, никого не оставившем равнодушным. Белоснежное платье в пол
обнажало плечи. Украшал наряд крупный рисунок из красных роз, а грудь венчал
герб Москвы. У Алины отбоя не было от желающих с ней
сфотографироваться.