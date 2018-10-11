Олимпийская чемпионка успешно защитила кандидатскую диссертацию в университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Тема работы – Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике.

Олимпийская чемпионка успешно защитила кандидатскую диссертацию в университетефизической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Темаработы – "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детейдошкольного возраста в художественной гимнастике".Кабаева уехала из Москвы ради столь высокой цели. Пословам представителяпресс-службы вуза, ученый совет одобрил выступление знаменитойспортсменки. За присвоение Кабаевойученой степени кандидата педагогических наук проголосовали все 23 членакомиссии.По словам Алины, защитадиссертации далась непросто. "Но если сама хорошо знаешь эту тему, тонесложно", – цитирует чемпионкуПо своей теме Кабаеваопубликовала уже десять работ. Ученая степень будет получена гимнасткой послеотправки документов в Москву, передает РИА Новости.Отметим,Кабаева – не только спортсменка, общественный и политический деятель. Алина являетсобой образец хорошего вкуса. Ее наряды всегда вызывают обсуждение и восхищениепоклонников.Так,на майском Х Благотворительном международном детскомфестивале художественной гимнастики "Алина" Кабаева появилась вплатье, никого не оставившем равнодушным. Белоснежное платье в полобнажало плечи. Украшал наряд крупный рисунок из красных роз, а грудь венчалгерб Москвы. У Алины отбоя не было от желающих с нейсфотографироваться.