Как заехать во двор? Таким вопросом задаются жители и представители организаций, после того как между зданием ЦНТИ и домом № 77 по улице Горького поставили знак Кирпич. Теперь, чтобы подъехать к дому, людям приходится делать крюк и ехать по разбитой дороге. По чьей же инициативе появился спорный знак? Выяснял Константин Миронов.

Как заехать во двор? Таким вопросом задаются жители и представители организаций, после того как между зданием ЦНТИ и домом № 77 по улице Горького поставили знак "Кирпич". Теперь, чтобы подъехать к дому, людям приходится делать крюк и ехать по разбитой дороге. По чьей же инициативе появился спорный знак? Выяснял Константин Миронов.(ул. Горького)На площади Ленина, жалуются водители, теперь не разъехаться. Между зданием ЦНТИ и домом № 77 по улице Горького висит знак "Въезд запрещен". Теперь движение по этой дороге стало односторонним. Ехать здесь участники дорожного движения могут только с улицы Студенческой в сторону площади Ленина. Заложниками ситуации оказались сотрудники, которые работают в многоэтажном административном здании и жители 4 домов по улице Студенческой и Горького. Теперь, чтобы подъехать к своим домам, людям приходится делать крюк через улицу Студенческую, а потом ехать по разбитой дороге между жилыми домами по улице Токарева и 26-й школой.Константин Бакалейник, житель дома 77 по улице Горького: "Нам, фактически, перекрыли въезд во дворы, здесь 4 жилых дома, в которые это, по сути, единственный въезд. Теперь приходится объезжать по улице Студенческой. Через дворы по улице Токарева. Дороги там практически нет. Там ямы, канавы - проехать там очень сложно и долго".А недавно рядом со школой № 26 сделали сужение дороги, чтобы расширить тротуар для учеников. Местные жители и представители организаций, расположенных в округе, в один голос утверждают, что, если бы чиновники перенесли знак туда, всего на 15 метров дальше, водители смогли бы спокойно разъезжаться, не наматывая лишних кругов по району. Ну а сейчас машины продолжают проезжать под запрещающий знак. Люди то ли не замечают "кирпич", то ли просто игнорируют его.Илья Зиначук, сотрудник местной организации: "У нас работает порядка 50 человек в офисе. На работу приходится добираться сейчас в нарушение, знак второй день стоит. Убрать этот знак. Я не знаю, зачем здесь сделали сужение этой дороги, сделав одностороннее движение именно с той стороны. Может быть, у администрации есть свои какие-то планы и взгляды, но нам, по крайней мере, – неудобно!"Сергей Рыбкин, водитель: "Ну я не знаю, говорят, два месяца пока привыкать будут, или 2 недели, а потом будут "шкурить". Они же здесь приезжают, на эвакуаторах загружают. Одни будут загружать".Представители городской администрации объясняют, что знак поставлен на свое место. Новую схему движения сделали исключительно для того, чтобы на участке сужения дороги не возникали заторы. По мнению чиновников, объехать этот участок автомобилистам не так долго. Зато кирпич поможет ликвидировать спонтанные парковки транспорта во дворах жилых домов. Но тогда сразу же возникают претензии к объездным путям. На одном из участков качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.Дмитрий Еропов, замначальника управления ЖКХ, заведующий по благоустройству: "Уже сегодня произведена планировка покрытия, произведена ликвидация ямочности на том участке грейдером. Дальше будем думать, как этот участок ремонтировать. Будем его тоже приводить в порядок, чтобы не было нареканий со стороны дорожного движения".Нововведения, в том числе и сужение дороги, по словам Дмитрия Еропова, были сделаны исключительно для блага жителей города. Так что водителям придется привыкать к новой схеме движения.