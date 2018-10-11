Новый экипаж МКС сейчас испытывает предельные перегрузки. Алексей
Овчинин и Ник Хейг готовятся к аварийному приземлению.
Новый экипаж МКС сейчас испытывает предельные перегрузки. Алексей
Овчинин и Ник Хейг готовятся к аварийному приземлению.
Авария ракеты-носителя произошла во время старта "Союз
МС-10". На борту корабля – члены миссии МКС-57/58 российский космонавт
Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Трансляция прекратилась
спустя несколько минут после старта.
Экипаж испытывает перегрузку в 6g, отметил источник в
Роскосмосе. Для сравнения, при старте ракеты перегрузка составляет от 1 до 7 g.
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