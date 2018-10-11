Новый экипаж МКС сейчас испытывает предельные перегрузки. Алексей Овчинин и Ник Хейг готовятся к аварийному приземлению.

Новый экипаж МКС сейчас испытывает предельные перегрузки. АлексейОвчинин и Ник Хейг готовятся к аварийному приземлению.Авария ракеты-носителя произошла во время старта "СоюзМС-10". На борту корабля – члены миссии МКС-57/58 российский космонавтАлексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Трансляция прекратиласьспустя несколько минут после старта.Экипаж испытывает перегрузку в 6g, отметил источник вРоскосмосе. Для сравнения, при старте ракеты перегрузка составляет от 1 до 7 g.Материал дополняется