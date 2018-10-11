В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце сентября 57-летний житель города Кольчугино застал на своем дачном участке двоих неизвестных, незаконно проникших в подсобное помещение. Мужчина незамедлительно сообщил о данном факте в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району.Прибывшими на место полицейскими было установлено, что злоумышленники проникли в дачный дом и подсобное помещение потерпевшего путем повреждения оконной рамы и срыва навесного замка. На розыск подозреваемых были ориентированы наружные службы.Фигуранты, ранее судимые 37-летний кольчугинец и 44-летний житель соседнего региона, были задержаны на территории поселка в тот же день и дали признательные показания, пояснив, что планировали похитить бытовые предметы, но довести преступный умысел до конца им помешал хозяин участка.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ст. 158 УК РФ.В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.