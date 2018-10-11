Сертифицированный партнер более чем 30 мебельных и матрасных фабрик, интернет-магазин O,matras!, предложил своим онлайн-посетителям новый, улучшенный функционал для подбора оптимальной модели ортопедического аксессуара.

Сертифицированный партнер более чем 30 мебельных и матрасных фабрик, интернет-магазин , предложил своим онлайн-посетителям новый, улучшенный функционал для подбора оптимальной модели ортопедического аксессуара.Представителимагазина обратили внимание на то, что посетитель сайта может влюбой момент обратиться за консультационной помощью, если у неговозникнут проблемы с выбором или оформлением покупки – посредствомтелефона, популярных мессенджеров и онлайн-чата.Вместес тем, персонал магазина подготовил удобную и понятную форму длясамостоятельного поиска, анализа и сравнения доступных моделей изкаталога ретейлера. По мнению представителей "O,matras!",специально разработанная многоступенчатая система подбора "идеальногоматраса", как минимум, ознакомит потенциальных покупателей с базовымиотличиями изделий и поможет грамотно спланировать бюджет.Новыйфункционал представлен в виде таблицы, которая включает более 10основных поисковых фильтров. Руководствуясь собственными представлениямиоб идеальном матрасе, пользователь может опционально использовать всеили только несколько значений для конкретизации поисковых результатов.Дляначала, функционал подразумевает подбор по размерам изделия, включаявысоту матраса. Также имеется возможность указать желаемую жесткость,выбрав подходящий вариант из шести предложенных, включая комбинированнуюжесткость (по желанию указывается жесткость обеих сторон).Еслипотенциального покупателя интересует пружинный матрас, дополнительноуказывается тип пружинного блока. В качестве основных, но такжеопциональных параметров выбора выступают: производитель, максимальнаянагрузка на спальное место. Графа наполнителей представлена с краткимописанием каждого материала.Отличием поискового функционала "O,matras!"являются представленные в отдельной категории отзывы потребителей. Дляудобства анализа информации в комментариях клиентов указывается фото иназвание модели, отдельно ее недостатки и достоинства, по мнениюпокупателя.Выможете воспользоваться новым функционалом на официальном сайтемагазина, в разделе ортопедической спальной продукции и, основываясь наобъективных критериях выбора, купить матрас.