Популярное шоу Первого канала “Давай поженимся!” вновь изменило формат. Теперь у женихов и невест будет вдвое больше претендентов.

Популярное шоу Первого канала “Давай поженимся!” вновь изменило формат. Теперь у женихов и невест будет вдвое больше претендентов.В этом году проект отпраздновал десятилетие. За это время его ведущие Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина стали для российских зрителей словно родственники. Женщины прислушиваются к рекомендациям телесвах и во многом берут с них пример.Верные поклонники шоу, с радостью принимали все нововведения, внедренные продюсерами. К примеру, в конце лета выходили серии "Мама против", где не герои сватали себя, а их мамы представляли своих наследников. В сентябре тестировался формат "Пара для бывшего!", в котором вторую половинку герою подбирали его бывшие супруги.Однако вчера, 10 октября, в эфир вышел выпуск, который вызвал оторопь у постоянных зрителей “Давай поженимся!” Теперь к герою, который ищет свою половинку, будут приходить сразу шесть претендентов вместо трех, как было раньше.Первую тройку участников отбирают свахи, а вторую сами женихи или невесты. Участник делает выбор только по фотографии.Причем все шесть потенциальных “половинок” наблюдают за героем из комнат. При этом, выйдут для знакомства со своей возможной половинкой только двое из них. Ими станут те, кто поставит герою больше лайков.К слову, преданные фанаты были недовольны нововведениями. Они ринулись выплескивать негатив в соцсети ведущих.“Мне нравился старый формат. Много новенького и интересного было, а сейчас совсем не нравится. Пусть будет как раньше! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Не интересно было,Честно говоря лучше старый выход 👍🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹🌹👍🏻”, “Мне тоже не понравилось. Как в селе,сели одни, обсудили, потом другие, потом давайте выбирать. Раньше интереснее было, сюрпризы вообще огонь порой бывали”, “Какой-то венигрет получился!!!И выбора у претендентов мало!!Старый формат намного лучше!!!!”, “Концовка не понравилась, всех поперемешали как буд то друг с другом ,и растянули ...прошлый формат был лучше!)”, “Так испоганили мою наилюбимейшую передачу😩😩😩”, – писали поклонники в Instagram Сябитовой.