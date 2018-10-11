Популярная российская актриса Мария Шумакова порадовала поклонников
откровенным снимком. Артистка поделилась с подписчиками хорошим настроением.
Популярная российская актриса Мария Шумакова порадовала поклонников
откровенным снимком. Артистка поделилась с подписчиками хорошим настроением.
Мария рекомендует фолловерам с утра исполняться чувством
благодарности. Сама она, к примеру, благодарна за съемку в журнале "Максим",
на обложке которого она мечтала появиться с детства. Мечта артистки сбылась еще
в сентябре – но Маша никак не может успокоиться.
"Шикарно прогулялась с утра! Очень рекомендую выполнять
практику благодарности в начале дня: идешь и благодаришь буквально за все...
Вот, например, благодарю за съемку в @maximmagazinerussia", – подписала
фотографию в Instagram Шумакова.
Мария увлекается астрологией. Она поинтересовалась у своих
подписчиков, что они чувствовали на днях, когда с неба исчезла луна. "Вчера,
кстати была Геката, последний (иногда предпоследний день лунного календаря)
могли быть тревоги и сомнения. Сегодня первый лунный день и можно совершать космические
заказы, строить планы и придумывать мечты! А вот интересно, кто вчера
почувствовал исчезновение луны на небе?", – написала артистка.
Комментаторы восхитились внешностью Марии, ее подтянутой
фигурой. В то же время, некоторые обеспокоились – не заболеет ли Шумакова?
Актрисе посоветовали прикрыться хотя бы пледом, чтобы не застудить некоторые,
особо чувствительные, части тела.