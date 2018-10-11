Популярная российская актриса Мария Шумакова порадовала поклонников откровенным снимком. Артистка поделилась с подписчиками хорошим настроением.

Популярная российская актриса Мария Шумакова порадовала поклонниковоткровенным снимком. Артистка поделилась с подписчиками хорошим настроением.Мария рекомендует фолловерам с утра исполняться чувствомблагодарности. Сама она, к примеру, благодарна за съемку в журнале "Максим",на обложке которого она мечтала появиться с детства. Мечта артистки сбылась ещев сентябре – но Маша никак не может успокоиться."Шикарно прогулялась с утра! Очень рекомендую выполнятьпрактику благодарности в начале дня: идешь и благодаришь буквально за все...Вот, например, благодарю за съемку в @maximmagazinerussia", – подписалафотографию в Instagram Шумакова.Мария увлекается астрологией. Она поинтересовалась у своихподписчиков, что они чувствовали на днях, когда с неба исчезла луна. "Вчера,кстати была Геката, последний (иногда предпоследний день лунного календаря)могли быть тревоги и сомнения. Сегодня первый лунный день и можно совершать космическиезаказы, строить планы и придумывать мечты! А вот интересно, кто вчерапочувствовал исчезновение луны на небе?", – написала артистка.Комментаторы восхитились внешностью Марии, ее подтянутойфигурой. В то же время, некоторые обеспокоились – не заболеет ли Шумакова?Актрисе посоветовали прикрыться хотя бы пледом, чтобы не застудить некоторые,особо чувствительные, части тела.