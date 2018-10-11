Сборная России по футболу в матче второго тура Лиги наций против команды Швеции сыграет в основном комплекте формы красного цвета. Вратарь российский национальной команды проведет встречу в синем комплекте.

Сборная России по футболу в матче второго тура Лиги наций против команды Швеции сыграет в основном комплекте формы красного цвета. Вратарь российский национальной команды проведет встречу в синем комплекте.В матче @UEFAEURO против Швеции сыграем в красной форме! Вратарь — в синей форме pic.twitter.com/IaPOkuv8pZ— Сборная России (@TeamRussia) 11 октября 2018 г.Напомним, что игра между россиянами и шведами состоится 11 октября в Калининграде. Ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что на данную игру реализованы все возможные билеты и на "Калининграде Арене" соберется аншлаг.Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.