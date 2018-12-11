Рогоносец! – с таким громким заголовком вышла Экспресс-газета. Там сообщается, что телеведущая Ксения Собчак якобы ушла от мужа Максима Виторгана к Константину Богомолову.

"Рогоносец!" – с таким громким заголовком вышла "Экспресс-газета". Там сообщается, что телеведущая Ксения Собчак якобы ушла от мужа Максима Виторгана к Константину Богомолову."Никто и не думал, что этот брак продержится больше пяти лет, – пишет таблоид. – Но вот уже три месяца Ксения фактически живет с режиссером Константином Богомоловым, а Максим один сидит дома с сыном Платоном. Похоже, предстоящий новый год будет последним, который супруги встретят вместе".Выдвигает таблоид и версии разрыва отношений в семье Виторган-Собчак. "Поклонники пары, которыепристально следят за их активностью в Сети, пришли к выводу,что светская львица бросит стареющего Виторгана из-за вялогосекса, – пишет газета. – Например, всех потрясло егопризнание: "Писаю сидя". Фанаты заподозрили, что так Максимсебя ведет, поскольку страдаетмужскими болезнями мочеполовой системы".Юзеры подчеркивают, чтоКсения давно мучается от отсутствия секса. Упитанный Виторган, по их мнению, не можетне то что устроить пылающейжаром супруге затейливые ролевые игры, а просто предложить банальный супружескийинтим."Максима, конечно, жалко.Кому нужен пожилой и вялыйактер средних способностей?Судьба таких деятелей обычноскладывается по стандартномусценарию. Через пару лет он обязательно найдет какую-нибудьВиталину, которая отсудит у не-го квартиру. Ну а дальше будетходить в засаленном пиджаке по ток-шоу со своими стремными рассказами о своей нелепой жизни".Как говорится, нет дыма без огня. Но Ксения и Максим свой разрыв пока никак не комментируют. Да и непонятно, есть ли что комментировать, или же журналисты все придумали.