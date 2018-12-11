Певица выпустила клип Цунами о трудном детстве. При создании ролика звезда руководствовалась историями семейных трагедий своих поклонников.

Певица выпустила клип"Цунами" о трудном детстве. Присоздании ролика звезда руководствовалась историями семейных трагедий своихпоклонников.Рита Дакота посвятила клип в том числе и своим непростым отношениям сотцом. Выяснилось, что мужчиназлоупотреблял наркотиками и алкоголем. Это повлияло на душевное состояние Риты.Артистка призналась,что "Цунами" – это ее попытка проработать и отпустить травму детства. Премьеруклипа исполнительница прокомментировала в своем Instagram-аккаунте."Мы прочитали тысячиписем, которые вы присылали в директ после выхода "Цунами" и передумали сниматьавтобиографию, заменив про-образ моего собственного отца на собирательныйобраз, сложенный из всех – ваших", – написала Дакота. Рита отметила, что любаязависимость – это не вина, а беда.Певица выразила надежду,что каждый ребенок, оказавшийся в подобной ситуации, однажды сможет простить ипожалеть того, кто нанес ему эти травмы. Подписчики знаменитости признались,что клип растрогал их до слез."Рита, я ни разу в жизнине плакала после клипов – не трогало ничего. Но это! Мне даже нечего сказать,просто спасибо за труд и невероятную работу", "Посмотрела и реву уже минут 10,не могу остановиться…", "Реально до слез… Только мать вместо отца…", – прокомментироваликлип пользователи соцсети. Отметим, что в роли страдающейот насилия мужа-алкоголика женщины в клипе выступила жена актера Павла Прилучного АгатаМуцениеце.