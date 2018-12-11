Певица выпустила клип
Цунами о трудном детстве. При
создании ролика звезда руководствовалась историями семейных трагедий своих
поклонников.
Певица выпустила клип
"Цунами" о трудном детстве. При
создании ролика звезда руководствовалась историями семейных трагедий своих
поклонников.
Рита Дакота посвятила клип в том числе и своим непростым отношениям с
отцом. Выяснилось, что мужчина
злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Это повлияло на душевное состояние Риты.
Артистка призналась,
что "Цунами" – это ее попытка проработать и отпустить травму детства. Премьеру
клипа исполнительница прокомментировала в своем Instagram-аккаунте.
"Мы прочитали тысячи
писем, которые вы присылали в директ после выхода "Цунами" и передумали снимать
автобиографию, заменив про-образ моего собственного отца на собирательный
образ, сложенный из всех – ваших", – написала Дакота. Рита отметила, что любая
зависимость – это не вина, а беда.
Певица выразила надежду,
что каждый ребенок, оказавшийся в подобной ситуации, однажды сможет простить и
пожалеть того, кто нанес ему эти травмы. Подписчики знаменитости признались,
что клип растрогал их до слез.
"Рита, я ни разу в жизни
не плакала после клипов – не трогало ничего. Но это! Мне даже нечего сказать,
просто спасибо за труд и невероятную работу", "Посмотрела и реву уже минут 10,
не могу остановиться…", "Реально до слез… Только мать вместо отца…", – прокомментировали
клип пользователи соцсети. Отметим, что в роли страдающей
от насилия мужа-алкоголика женщины в клипе выступила жена актера Павла Прилучного Агата
Муцениеце.