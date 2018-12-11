Контрразведка Украины утверждает, что мужчина, будучи военным, занимался передачей секретных данных Москве. Взамен ему обещали начислить пенсию в РФ.

Контрразведка Украины утверждает, что мужчина, будучи военным, занимался передачей секретных данных Москве. Взамен ему обещали начислить пенсию в РФ.Украинская контрразведка отчиталась о поимке российского шпиона Сергея Лазарева, позывной которого – "Сократ". Как утверждают в Киеве, россиянин последние три года передавал в Москву секретную информацию. Об этом URA.ru со ссылкой на украинские СМИ.Известно, что задержанный имеет звание полковника Военно-воздушных сил Украины. В свое время он курировал учет военной техники Вооруженных сил республики. При этом при задержании у него изъяли ноутбук со специальной программой, которая позволяла ликвидировать все следы его контактов с военными РФ.В Киеве полагают, что Лазарев начал работать на Москву после своей поездки в Россию к сестре в город Щебекино Белгородской области. Согласно данным украинской контрразведки, там он якобы встретился со своим куратором, разведчиком Денисом Юшиным. Мужчины договорились, что "Сократ" будет передавать России всю информацию о военной авиации Украины. Взамен он сможет рассчитывать на получении пенсии в РФ.Ранее в Краснодарском крае российские спецслужбы задержали сотрудника Службы безопасности Украины Сергей Стефаненко, "Национальная служба новостей". Его задержали и выслали за пределы Российской Федерации, сообщила пресс-служба регионального Управления ФСБ.