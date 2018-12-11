В Киеве то и дело выступают с грозными заявлениями о неминуемом возврате Крыма. Препятствием для того, считают украинские власти, является Крымский мост. В Верховной раде выступают за радикальное решение проблемы: по словам народного депутата Игоря Мосийчука, трассу необходимо уничтожить.

Киеве то и дело выступают с грозными заявлениями о неминуемом возврате Крыма. Препятствием для того, считают украинские власти, является Крымский мост. В Верховной раде выступают за радикальное решениепроблемы: по словам народного депутата Игоря Мосийчука, трассу необходимо уничтожить.Крымский мост, полагает парламентарий, – это не просто "вражеская инфраструктура", а врата из Черного моря в Азовское, которые Россия использует как военный объект.Мосийчук уверен: трасса через Керченский пролив должна быть снесена. "Как объект, разрешения, на строительство которого украинское государство не давало", – заявил парламентарий, "прославившийся" многочисленными скандалами.Депутатнапомнил, что во время задержания украинских кораблей 25 ноябряпограничники ФСБ использовали для блокирования входа вАзовское море. В эфире телеканала Oboz.Tv Мосийчук выразил надежду, что рано или поздно трасса будет уничтожено. Скорее всего, это будет стихийное бедствие, предположил депутат.Крымскиймост начали строить вскоре после исторического воссоединенияполуострова с Россией. С того момента на Украине то и дело говорят обуничтожении трассы. Вариантов множество – от диверсии, землетрясения, наводнения и прочего. Нет предела фантазиям выдумщиков с Незалежной.Наканунеукраинцы нашли новый повод для радости: власти полуострова принялирешение не ликвидировать оператора Керченской паромной переправы,которая осуществляла перевозки с Кубани в Крым и обратно. По мнениюкомментаторов с Незалежной, это говорит о неминуемом обрушении трассы через Керченский пролив.Спекулировалинаши соседи и на якобы проблемах с опорами . Одни из нихякобы проседают на 89 миллиметров в год, а другие, наоборот,поднимаются. В доказательство украинцы ссылаются на спутниковые снимки.Но даже не специалисту ясно, что разглядеть такие незначительныеизменения на снимках из космоса невозможно.Ранее "Дни.ру" уже упоминали о возможных проблемах трассы из-за неустойчивого грунта в Керченском проливе и обращались за комментариями в инфоцентр"Крымский мост". Там признали, что геология под объектом действительнонепростая. Но перед началом строительство проводились масштабныегеологические работы, под каждую опору бурили скважину и отбирали пробыгрунта, изучали архивы прошлых лет.Движениепо автомобильной части моста через Керченский пролив открыл в мае этогогода президент России Владимир Путин. Он лично проехал по новенькойдороге за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня движение по трассеоткрылось для всех автомобилистов. К настоящему времени по ней проехалиболее 3,3 миллиона транспортных средств.следующем году будет запущено движение по железнодорожной частиКрымского моста. Поезда соединят полуостров с Москвой, Санкт-Петербургоми другими городами.