В
Киеве то и дело выступают с грозными заявлениями о неминуемом возврате Крыма. Препятствием для того, считают украинские власти, является Крымский мост. В Верховной раде выступают за радикальное решение
проблемы: по словам народного депутата Игоря Мосийчука, трассу необходимо уничтожить.
В
Киеве то и дело выступают с грозными заявлениями о неминуемом возврате Крыма. Препятствием для того, считают украинские власти, является Крымский мост. В Верховной раде выступают за радикальное решение
проблемы: по словам народного депутата Игоря Мосийчука, трассу необходимо уничтожить.
Крымский мост, полагает парламентарий, – это не просто "вражеская инфраструктура", а врата из Черного моря в Азовское, которые Россия использует как военный объект.
Мосийчук уверен: трасса через Керченский пролив должна быть снесена. "Как объект, разрешения, на строительство которого украинское государство не давало", – заявил парламентарий, "прославившийся" многочисленными скандалами.
Депутат
напомнил, что во время задержания украинских кораблей 25 ноября
пограничники ФСБ использовали для блокирования входа в
Азовское море. В эфире телеканала Oboz.Tv Мосийчук выразил надежду, что рано или поздно трасса будет уничтожено. Скорее всего, это будет стихийное бедствие, предположил депутат.
Крымский
мост начали строить вскоре после исторического воссоединения
полуострова с Россией. С того момента на Украине то и дело говорят об
уничтожении трассы. Вариантов множество – от диверсии, землетрясения, наводнения и прочего. Нет предела фантазиям выдумщиков с Незалежной.
Накануне
украинцы нашли новый повод для радости: власти полуострова приняли
решение не ликвидировать оператора Керченской паромной переправы,
которая осуществляла перевозки с Кубани в Крым и обратно. По мнению
комментаторов с Незалежной, это говорит о неминуемом обрушении трассы через Керченский пролив.
Спекулировали
наши соседи и на якобы проблемах с опорами . Одни из них
якобы проседают на 89 миллиметров в год, а другие, наоборот,
поднимаются. В доказательство украинцы ссылаются на спутниковые снимки.
Но даже не специалисту ясно, что разглядеть такие незначительные
изменения на снимках из космоса невозможно.
Ранее "Дни.ру" уже упоминали о возможных проблемах трассы из-за неустойчивого грунта в Керченском проливе и обращались за комментариями в инфоцентр
"Крымский мост". Там признали, что геология под объектом действительно
непростая. Но перед началом строительство проводились масштабные
геологические работы, под каждую опору бурили скважину и отбирали пробы
грунта, изучали архивы прошлых лет.
Движение
по автомобильной части моста через Керченский пролив открыл в мае этого
года президент России Владимир Путин. Он лично проехал по новенькой
дороге за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня движение по трассе
открылось для всех автомобилистов. К настоящему времени по ней проехали
более 3,3 миллиона транспортных средств.
В
следующем году будет запущено движение по железнодорожной части
Крымского моста. Поезда соединят полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом
и другими городами.