Испанский футбольный клуб Вильярреал, с которым в очередном туре Лиги Европы в ближайший четверг встретится московский Спартак, уволил своего главного тренера Хавьера Кальеху. В минувший уикенд желтая субмарина проиграла в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги Сельте (2:3).

Испанский футбольный клуб "Вильярреал", с которым в очередном туре Лиги Европы в ближайший четверг встретится московский "Спартак", уволил своего главного тренера Хавьера Кальеху. В минувший уикенд "желтая субмарина" проиграла в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги "Сельте" (2:3).Поражение "Вильярреала" стало седьмым при всего трех победах в чемпионате Испании, команда идет на 17-м месте в трех очках от "зоны вылета". При этом и домашний проигрыш от "Спартака" может лишить испанцев шанса на продолжение борьбы в евротурнире. Так что руководство, похоже, решило "встряхнуть" игроков увольнением 40-летнего наставника.