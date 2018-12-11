Одна из злоумышленниц, находясь в кафе, заметила оставленную без присмотра сумку и забрала ее...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Мещанскому району задержали двух женщин, подозреваемых в краже сумки из кафе», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 31-летней женщины, проживающей в Подмосковье. Она рассказала, что в одном из кафе на улице Щепкина неизвестные похитили ее сумку, в которой находились деньги и банковская карта. Общий материальный ущерб составил более 150 тысяч рублей.Сотрудники полиции на месте происшествия задержали подозреваемых – двух женщин 33 и 41 года, жительниц Московской области. Как выяснилось, они отдыхали в кафе, когда одна из них, поднявшись с места, заметила оставленную без присмотра сумку. Вернувшись с ней за стол, она вместе с сообщницей начала перекладывать содержимое в свою сумку. Полицейские изъяли похищенное имущество и деньги.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60