Израиль стал пятнадцатой страной, в которой начал работу онлайн-сервис Яндекса для вызова такси. Жителям Тель-Авива и других городов услуга предоставляется под международным брендом Yango, ранее запустившимся в Финляндии и Кот-д∎Ивуаре.

Израиль стал пятнадцатой страной, в которой начал работу онлайн-сервис "Яндекса" для вызова такси. Жителям Тель-Авива и других городов услуга предоставляется под международным брендом Yango, ранее запустившимся в Финляндии и Кот-д∎Ивуаре.Приложение доступно на иврите, английском, русском и других языках. Расплатиться за поездку можно наличными или банковской картой, привязанной к аккаунту. Как отмечается в блоге компании, в Израиле установлены единые тарифы на такси (когда машину вызывают в приложении, по телефону или "ловят" на улице — неважно), однако сервис "Яндекса" — единственный, который отображает примерную стоимость до начала поездки.Цена складывается из множества факторов, включая время суток, расстояние, наличие багажа и количество пассажиров. Окончательная сумма будет рассчитана исходя из показаний таксометра."Сейчас с его помощью можно вызвать такси в Гуш-Дане (это центральный регион страны, включающий в себя Тель-Авив и Яффо, Раанану, Герцлию и другие населённые пункты), Нетании, Хайфе, Ашкелоне и Ашдоде, — сказали в "Яндексе". — Можно поехать из одного города в другой".Yango и "Яндекс.Такси" взаимозаменяемы: жителю Израиля, приехавшему в Москву, не придется устанавливать другую программу. То же касается и россиян.Каждому пользователю Yango в Израиле "Яндекс" предоставляет скидку в 50% (максимум — до 50 шекелей на одну поездку) на первые 5 заказов. Начиная с шестой поездки скидка на каждую следующую составит 30% (до 30 шекелей).∎"Яндекс.Такси" запустится в Финляндии под брендом Yango читайте такжеВ ноябре Yango заработал в центре и спальных районах Хельсинки, столицы Финляндии. В марте этого года российский сервис стал доступен в Риге (Латвия), в мае — в Таллине (Эстония). В июне было объявлено о выходе на сербский рынок.