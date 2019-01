Цены на лекарства в США в 2018 году упали впервые за почти полвека, и американцы смогли сэкономить на рецептурных лекарствах 26 млрд долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Цены на лекарства в США в 2018 году упали впервые за почти полвека, и американцы смогли сэкономить на рецептурных лекарствах 26 млрд долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Глава государства в своем "Твиттере" написал, что его политика (она началась в мае прошлого года) по выводу на рынок более дешевых непатентованных лекарственных препаратов работает.Drug prices declined in 2018, the first time in nearly half a century. During the first 19 months of my Administration, Americans saved $26 Billion on prescription drugs. Our policies to get cheaper generic drugs to market are working!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2019Полтора года назад сообщалось о готовности Трампа объявить в США режим ЧС из-за роста употребления опиатов. Президент заявил, что это серьезная проблема, и с такими масштабами страна еще не сталкивалась."Это бедствие, которое касается всей нации. В нашей стране никогда не было ничего подобного тому, что произошло за последние четыре или пять лет", — заявил тогда президент США.Ранее специально назначенная Трампом комиссия опубликовала шокирующие цифры: ежедневно от наркотиков и лекарств на основе опиатов гибнет свыше 100 человек.В этой наркотической эпидемии, захлестнувшей Штаты, виновны не только и не столько наркоторговцы, сколько респектабельные американские врачи и фармакологические компании. По подсчетам местных исследователей, каждый двенадцатый врач в США и каждый пятый семейный врач регулярно получает деньги от компаний, которые производят лекарства на основе опиоидов. Эти же вещества они выписывают своим пациентам.