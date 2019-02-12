Все расходы, связанные с похоронами бывшего губернатора Челябинской области Вадима Соловьева, возьмет на себя челябинская администрация. Об этом сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Все расходы, связанные с похоронами бывшего губернатора Челябинской области Вадима Соловьева, возьмет на себя челябинская администрация. Об этом сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.Первый губернатор Челябинской области Вадим Павлович Соловьев скончался 11 февраля, ему был 71 год. Регион он возглавлял в 1991-1996 годах.Депутаты Законодательного собрания выразили свои соболезнования родным и близким бывшего главы региона. Как говорится в официальном сообщении, Вадим Павлович возглавлял область в смутные 90-е годы. Это время было очень сложным и неоднозначным, но губернатор всегда оставался верен себе. Таким и запомнят его коллеги и друзья.