Владимир Путин завтра, 12 февраля в Казани примет участие в заседании президиума Госсовета. Главная тема — нацпроект Жилье и городская среда. Обсуждения по этому вопросу стартовали в столице Татарстана еще накануне. Такой более широкий формат заседания Госсовета впервые опробовали в Крыму в ноябре и он уже доказал свою эффективность.

Владимир Путин завтра, 12 февраля в Казани примет участие в заседании президиума Госсовета. Главная тема — нацпроект "Жилье и городская среда". Обсуждения по этому вопросу стартовали в столице Татарстана еще накануне. Такой более широкий формат заседания Госсовета впервые опробовали в Крыму в ноябре и он уже доказал свою эффективность.Новая модель ведения жилищно-коммунального хозяйства. Из старого советского дома культуры имени Урицкого сделали современный многофункциональный центр, в котором и спортивные площадки, и театральная сцена, и детское телевидение."Мы здесь вот, видите, уже работаем. Снимаем интервью, готовим наши передачи" – рассказывает девушка.Всё это показывают российским губернаторам, которые приехали в Казань на Госсовет, посвященный ЖКХ. Отрасль нужно реформировать — в этом ни в одном регионе не сомневаются."Вопросы, связанные с урегулированием долевого строительства, проблемы, которые касаются всех регионов, в том числе и Москвы. Как сделать так, чтобы мы, в конце концов, вышли на такие механизмы привлечения средств на строительство, чтобы не было обманутых дольщиков, не было брошенных строек", — рассказал Сергей Собянин, мэр Москвы.Казанские новостройки, возведенные на месте снесенного артиллерийского училища. Оборудование позволяет экономить и на тепле, и на электричестве."У каждой квартиры есть свой индивидуальный счетчик отопления. – То есть можно экономить? — Каждый кому как комфортно принимает свое решение. Больше 4 тысяч за двухкомнатную квартиру по ЖКХ у нас не выходит", — пояснила Галина Ананичева, жительница Казани.Дешевле, а еще надежнее — сам механизм финансирования долевого строительства теперь законодательно отрегулирован так, чтобы в нем не осталось места для мошеннических схем.Важное нововведение — специальный эскроу-счет, с которого деньги можно получить только после того, как дом будет построен. Здесь их использовали впервые в Татарстане — гарантия того, что дольщиков не обманут.Расселение людей из ветхого жилья, и проценты по ипотеке для молодых семей — на госсовете завтра обсудят все тонкости. И у каждого губернатора есть свои предложения по модернизации."Нам важно, чтобы молодые семьи, многодетные, те люди, которые пока не имеют больших доходов и кредитной истории, тоже имели возможность получить это жилье", — проинформировал общественность Рустам Минниханов, президент Татарстана.Все эти нововведения должны еще и координироваться с городской средой, вписываться в существующий ландшафт, и в Татарстане это тоже успешно реализуют.