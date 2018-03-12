Минздрав Германии выпустил учебное пособие для приезжих на тему соблазнения европейских женщин. Настольная книга мигранта написана настолько подробно, что женская часть населения страны была напугана и возмущена одновременно.

Минздрав Германии выпустил учебное пособие для приезжих на тему соблазнения европейскихженщин. Настольная книга мигранта написана настолько подробно, что женскаячасть населения страны была напугана и возмущена одновременно.Германия сделала очереднойшаг к безграничной толерантности: аккурат после Международного женского днябыла опубликована интернет-энциклопедия межрасовой близости. Инструкция написанамаксимально простым и доступным языком. "Девственность", "грудь","женские половые органы", "что под юбкой у этих немок" – всеизложено крупным планом и в мельчайших подробностях.Иллюстрации в пособии настолькооткровенные, что демонстрировать их без купюр не представляется возможным, сообщает . Такжебыли созданы "групповые семинары" для заинтересованных в болееподробном теоретическом ознакомлении.Предприимчивые сторонникисексуального просвещения приезжих организуют для мигрантов платные курсы флирта. Как сообщают местные СМИ, счет изнасилований в Германии за началогода идет уже на сотни, многие из них заканчиваются убийством. Несмотряна это, власти по-прежнему идут на поводу у переселенцев, теперь поощряя и"курсы по съему немок".Открыв перед беженцамивсе двери, канцлер Германии Ангела Меркель подвергается ожесточенной критике,особенно со стороны своих соратников по партии, которые требуют от нее назватьцифру предельного допуска мигрантов в страну, как это сделала Австрия. "Люди приезжают вГерманию с поддельными документами или вообще без них, говоря, что они беженцы.Мы понятия не имеем, кто они такие на самом деле. Многие немцы считают, что мысидим на бомбе замедленного действия", – возмущаются жители страны.