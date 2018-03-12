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<a href="http://33live.ru/novosti/12-03-2018-mitsubishi-planiruet-vypustit-eshhe-odin-krossover.html" target="_blank">Mitsubishi планирует выпустить еще один кроссовер</a> - Компания Mitsubishi - теперь член альянса Renault-Nissan, и доставшиеся в качестве приданого технологии и разработки японцы решили не откладывать в долгий ящик: появились новости о том, что компания задумала выпустить еще один кроссовер (и в зарубежных СМИ сразу замелькало культовое имя Montero).