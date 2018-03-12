В подмосковном Клину сотрудник ГИБДД пострадал во время задержания неадекватного водителя автомобиля УАЗ, наехавшего на машину полиции на парковке около торгового центра.

В подмосковном Клину сотрудник ГИБДД пострадал во время задержания неадекватного водителя автомобиля "УАЗ", наехавшего на машину полиции на парковке около торгового центра. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по Московской области.Как уточняется, в дежурную часть обратился сотрудник службы безопасности торгового центра, расположенного на Литейной улице. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, потребовали от водителя остановиться. Но мужчина отказался выполнять требования полицейских и попытался скрыться, наехав на служебную машину.Сотрудники ГИБДД начали преследование водителя, передает ТАСС. При задержании нарушителя, который создавал угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, полицейские применили табельное оружие и заблокировали машину хулигана патрульными автомобилями.Нарушителя удалось задержать. Во время погони были повреждены три полицейских автомобиля, один сотрудник ГИБДД был ранен.Правоохранителям удалось установить, что машина, на которой пытался скрыться 35-летний житель Новгородской области, находится в угоне. В настоящее время проводится проверка.