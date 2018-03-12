МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 1 миллион рублей за предоставление информации, способствующей раскрытию убийства и помощь в установлении личности предполагаемого преступника.

МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 1 миллион рублей за предоставление информации, способствующей раскрытию убийства и помощь в установлении личности предполагаемого преступника, зафиксированного камерами видеонаблюдения.В 2015 году в квартире элитного жилого комплекса на ул. Шаболовка г. Москвы совершено жестокое убийство женщины и ее малолетней дочери.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, которое расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.Установлено, преступник проник в квартиру через крышу дома и нанес множество колото-резаных ранений 41-летней женщине и ее 10-летней дочери, после чего скрылся.Сотрудниками полиции были получены видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как неизвестный перемещается по этажам и территории жилого комплекса. Имеются основания полагать, что лицо, зафиксированное на камерах видеонаблюдения, может быть причастно к совершению убийства.В настоящее время МВД России проводится работа по установлению личности предполагаемого преступника. Разыскивается мужчина 18-25 лет, нормального телосложения, ростом около 170-175 см, глаза темные, волосы кудрявые темные, удлиненные.Всем, кому что-либо известно о местонахождении и личности разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть ГУУР МВД России 8 (495) 667-72-14 (круглосуточно), 8 (495) 667-01-15.