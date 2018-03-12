Вышло интервью, которое дал в декабре 2012 года худрук МХТ им. А.П. Чехова, народный артист СССР Олег Табаков. Многое из сказанного тогда актером актуально и сегодня.

Вышло интервью, которое дал в декабре 2012 годахудрук МХТ им. А.П. Чехова, народный артист СССР Олег Табаков. Многое изсказанного тогда актером актуально и сегодня.Примечательно, что текстдиалога Табаков завизировал сам, но его помощнице Алле Шполянской(ныне покойной) он показался слишком резким. Олег Павловичприслушался к ее мнению и попросил отложить публикацию. А далее унего не хватало времени к ней вернуться.На вопрос о том, нравится ли Табакову работать с молодыми артистами,режиссер признавался, что не может сказать, что очень любит этим заниматься. "А кто, кромеменя, будет? В жизни люди делали мне много добра, начиная от руководительницыСаратовского драмкружка Дворца пионеров Натальи Сухостав, заканчивая покойнойвнучкой художника Валентина Серова, Царствие ей Небесное", – цитирует ОлегаПавловича газета "Известия"."Надо и совесть иметь, по возможности возвращать, отвечать добромна добро. И никакой такой потребности воспитывать или учить у меня не было. Надворе был 1972 год. Вместе с молодыми людьми, которые поверили мне, пошли сомной, а это Гарик Леонтьев, Костя Райкин, Валера Фокин, Андрюша Дрознин, СережаСозонтьев, Володя Поглазов, мы прослушали 3,5 тысячи московских детей,отобрали 49 человек и потом два года учили их. На довольно высокомпрофессиональном уровне", – вспоминал Табаков. "А жили мы на те деньги, которыея "закосил" от семейных доходов. Я много работал", – говорил он.Рассказывая о своем председательстве в совете "Общественного телевиденияРоссии" (ОТР), он отмечал, что собирается лоббировать "напоминание о нравственностичеловеческой, о наличии таких понятий, как сострадание, милосердие, и такойчасти души человеческой, как культура".По словам Табакова,актерская профессия для него – это самое интересное занятие на свете. На вопросо том, откуда режиссер берет силы на такую активную и ответственнуюдеятельность, он ответил, что мало спит и много читает.Напомним, 12 марта у 82-летнего актера в районе16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачи сами приняли решениеотключить его от аппарата жизнеобеспечения. Олег Табаков боролся за жизньнесколько месяцев, но почти не приходил в сознание.Прощание с актеромпройдет в МХТ им. А.П. Чехова, где народный артист СССР был художественнымруководителем более 15 лет. 12 марта там, как и в "Табакерке",отменены все спектакли.