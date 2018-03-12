Вышло интервью, которое дал в декабре 2012 года
худрук МХТ им. А.П. Чехова, народный артист СССР Олег Табаков. Многое из
сказанного тогда актером актуально и сегодня.
Вышло интервью, которое дал в декабре 2012 года
худрук МХТ им. А.П. Чехова, народный артист СССР Олег Табаков. Многое из
сказанного тогда актером актуально и сегодня.
Примечательно, что текст
диалога Табаков завизировал сам, но его помощнице Алле Шполянской
(ныне покойной) он показался слишком резким. Олег Павлович
прислушался к ее мнению и попросил отложить публикацию. А далее у
него не хватало времени к ней вернуться.
На вопрос о том, нравится ли Табакову работать с молодыми артистами,
режиссер признавался, что не может сказать, что очень любит этим заниматься. "А кто, кроме
меня, будет? В жизни люди делали мне много добра, начиная от руководительницы
Саратовского драмкружка Дворца пионеров Натальи Сухостав, заканчивая покойной
внучкой художника Валентина Серова, Царствие ей Небесное", – цитирует Олега
Павловича газета "Известия".
"Надо и совесть иметь, по возможности возвращать, отвечать добром
на добро. И никакой такой потребности воспитывать или учить у меня не было. На
дворе был 1972 год. Вместе с молодыми людьми, которые поверили мне, пошли со
мной, а это Гарик Леонтьев, Костя Райкин, Валера Фокин, Андрюша Дрознин, Сережа
Созонтьев, Володя Поглазов, мы прослушали 3,5 тысячи московских детей,
отобрали 49 человек и потом два года учили их. На довольно высоком
профессиональном уровне", – вспоминал Табаков. "А жили мы на те деньги, которые
я "закосил" от семейных доходов. Я много работал", – говорил он.
Рассказывая о своем председательстве в совете "Общественного телевидения
России" (ОТР), он отмечал, что собирается лоббировать "напоминание о нравственности
человеческой, о наличии таких понятий, как сострадание, милосердие, и такой
части души человеческой, как культура".
По словам Табакова,
актерская профессия для него – это самое интересное занятие на свете. На вопрос
о том, откуда режиссер берет силы на такую активную и ответственную
деятельность, он ответил, что мало спит и много читает.
Напомним, 12 марта у 82-летнего актера в районе
16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачи сами приняли решение
отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Олег Табаков боролся за жизнь
несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.
Прощание с актером
пройдет в МХТ им. А.П. Чехова, где народный артист СССР был художественным
руководителем более 15 лет. 12 марта там, как и в "Табакерке",
отменены все спектакли.