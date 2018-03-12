Участница одного из сезонов телешоу Битва экстрасенсов теперь дважды мама. Звезда и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.
Участница одного из сезонов телешоу "Битва экстрасенсов" теперь дважды мама. Звезда и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.
7 марта в одной из клиник Санкт-Петербурга экстрасенс Виктория Райдос произвела
на свет миленького мальчика весом 3870 грамм и 53 сантиметра ростом. Счастливую
маму уже выписали домой. Виктория осталась довольна качеством медицинской
помощи и квалификацией российских врачей. Звезда призналась, что несмотря на моду рожать за
рубежом, она предпочитает отечественную медицину. Также экстрасенс
отметила, что долгие перелеты на больших сроках беременности небезопасны, сообщает
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Это
второй ребенок 35-летней Виктории и ее мужа Василия, у супругов есть
дочь Варя, которой четыре с половиной года. Варвара – очень подвижная и любознательная
девочка. Родители записали ее в секцию художественной гимнастики и на
развивающие куры для детей. Райдос любит брать дочку с собой в поездки и на
съемки, но иногда с ребенком остаются сидеть бабушка или отец.
Ранее экстрасенс рассказывала
журналистам, что очень счастлива в браке. Она чувствует постоянную помощь и поддержку
мужа и ощущает себя как за каменной стеной. "Супруг принимает основные решения. Когда я
дома, то делаю все женские дела: готовлю, убираю, стираю. Мы вместе принимаем
решения относительно воспитания Вари, но в нашей семье заведено так, что папа
авторитетнее мамы. То есть, если папа не разрешил что-то, то дальше спрашивать
не у кого", – поделилась ясновидящая.
Райдос не планирует долго засиживаться в декретном отпуске. Несмотря
на тяготы материнства уже в конце мая она собирается встретится с поклонниками
на недельном семинаре в Турции.