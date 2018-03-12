Участница одного из сезонов телешоу Битва экстрасенсов теперь дважды мама. Звезда и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.

Участница одного из сезонов телешоу "Битва экстрасенсов" теперь дважды мама. Звезда и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.7 марта в одной из клиник Санкт-Петербурга экстрасенс Виктория Райдос произвелана свет миленького мальчика весом 3870 грамм и 53 сантиметра ростом. Счастливуюмаму уже выписали домой. Виктория осталась довольна качеством медицинскойпомощи и квалификацией российских врачей. Звезда призналась, что несмотря на моду рожать зарубежом, она предпочитает отечественную медицину. Также экстрасенсотметила, что долгие перелеты на больших сроках беременности небезопасны, сообщаетЭтовторой ребенок 35-летней Виктории и ее мужа Василия, у супругов естьдочь Варя, которой четыре с половиной года. Варвара – очень подвижная и любознательнаядевочка. Родители записали ее в секцию художественной гимнастики и наразвивающие куры для детей. Райдос любит брать дочку с собой в поездки и насъемки, но иногда с ребенком остаются сидеть бабушка или отец.Ранее экстрасенс рассказывалажурналистам, что очень счастлива в браке. Она чувствует постоянную помощь и поддержкумужа и ощущает себя как за каменной стеной. "Супруг принимает основные решения. Когда ядома, то делаю все женские дела: готовлю, убираю, стираю. Мы вместе принимаемрешения относительно воспитания Вари, но в нашей семье заведено так, что папаавторитетнее мамы. То есть, если папа не разрешил что-то, то дальше спрашиватьне у кого", – поделилась ясновидящая.Райдос не планирует долго засиживаться в декретном отпуске. Несмотряна тяготы материнства уже в конце мая она собирается встретится с поклонникамина недельном семинаре в Турции.