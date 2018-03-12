19-летний футболист команды Парма Кирилл Томилин был обнаружен мертвым в дровянике возле дома. Следственный комитет по Пермскому краю сообщил, что предположительно спортсмен совершил суицид после ссоры с девушкой.

19-летний футболист команды "Парма" Кирилл Томилин былобнаружен мертвым в дровянике возле дома. Следственный комитет поПермскому краю сообщил, что предположительно спортсмен совершил суицид послессоры с девушкой.По данным расследования, на теле погибшего нетследов насилия или признаков криминальной смерти, передает портал . Сообщается,что Томилин сам свел счеты с жизнью."После конфликтаон покурил, потом поцеловал свою девушку и ушел якобы домой. Подругалегла спать, а проснувшись утром, зашла в дровяник и обнаружилатам тело юноши", – сообщил руководитель футбольной команды "Парма"Алексей Черемных. Футбольный клуб пообещал помочь семье умершего с похоронами.Случаи суицида среди звезд отечественного и мирового футболане являются редкостью. Так, в 2014 году наложил на себя руки известный по выступлениям за волгоградский"Ротор" в 1990-х годах Михаил Потыльчак. По завершению карьеры спортсменрешил открыть собственный бизнес вместе с друзьями и взял несколько большихкредитов в банках. Однако дело не пошло, и вскоре Потыльчак начал играть натотализаторе, что еще более усугубило его финансовое положение, а позже заставилофутболиста покончить жизнь самоубийством.Не всегда могут справиться струдностями и невозмутимые на первый взгляд представители судейского корпуса.Один из самых известных российских арбитров нулевых Альмир Каюмов в 2009 году заставил понервничать футбольных болельщиков,попытавшись наложить на себя руки в своей квартире, после чего был госпитализированв психоневрологическую больницу. Спустя четыре года былообъявлено о смерти судьи. Следствие установило, что Каюмов убил себя у поля, где ондолжен был инспектировать матч между "Днепром" и "Знаменем Труда".