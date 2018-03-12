19-летний футболист команды Парма Кирилл Томилин был
обнаружен мертвым в дровянике возле дома. Следственный комитет по
Пермскому краю сообщил, что предположительно спортсмен совершил суицид после
ссоры с девушкой.
19-летний футболист команды "Парма" Кирилл Томилин был
обнаружен мертвым в дровянике возле дома. Следственный комитет по
Пермскому краю сообщил, что предположительно спортсмен совершил суицид после
ссоры с девушкой.
По данным расследования, на теле погибшего нет
следов насилия или признаков криминальной смерти, передает портал . Сообщается,
что Томилин сам свел счеты с жизнью.
"После конфликта
он покурил, потом поцеловал свою девушку и ушел якобы домой. Подруга
легла спать, а проснувшись утром, зашла в дровяник и обнаружила
там тело юноши", – сообщил руководитель футбольной команды "Парма"
Алексей Черемных. Футбольный клуб пообещал помочь семье умершего с похоронами.
Случаи суицида среди звезд отечественного и мирового футбола
не являются редкостью. Так, в 2014 году наложил на себя руки известный по выступлениям за волгоградский
"Ротор" в 1990-х годах Михаил Потыльчак. По завершению карьеры спортсмен
решил открыть собственный бизнес вместе с друзьями и взял несколько больших
кредитов в банках. Однако дело не пошло, и вскоре Потыльчак начал играть на
тотализаторе, что еще более усугубило его финансовое положение, а позже заставило
футболиста покончить жизнь самоубийством.
Не всегда могут справиться с
трудностями и невозмутимые на первый взгляд представители судейского корпуса.
Один из самых известных российских арбитров нулевых Альмир Каюмов в 2009 году заставил понервничать футбольных болельщиков,
попытавшись наложить на себя руки в своей квартире, после чего был госпитализирован
в психоневрологическую больницу. Спустя четыре года было
объявлено о смерти судьи. Следствие установило, что Каюмов убил себя у поля, где он
должен был инспектировать матч между "Днепром" и "Знаменем Труда".