На прошлой неделе футболисты владимирского «Торпедо» провели очередной контрольный поединок.

На прошлой неделе футболисты владимирского «Торпедо» провели очередной контрольный поединок. Нашим соперником стал коллектив Футбольной национальной лиги - «Олимпиец» из Нижнего Новгорода. В первые минуты противостояния точными ударами отметились торпедовцы Андрей Гладышев и Дмитрий Агапцев. До перерыва нижегородцы один мяч отыграли, но в начале второй половины игры вновь отличился Дмитрий Агапцев. В итоге, «Торпедо» одержало победу со счётом 3:2.Также до конца марта запланировано проведение ряда товарищеских матчей. Первый из них должен состояться уже в ближайшую среду, 14 марта. В Москве соперником черно-белых станет столичный «Арарат».