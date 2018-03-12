Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в офисе в одной из фирм Белграда.

Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в офисе в одной из фирм Белграда.Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, уволенный работник ворвался в офис и открыл стрельбу по бывшим коллегам. Один из сотрудников, спасаясь, выпрыгнул в окно. Стрелок же вернулся домой и покончил с собой. Одна из пуль попала в газовый баллон, в квартире вспыхнул пожар.Похожий инцидент произошел в Москве в 2012 году. Сотрудник фармацевтической компании Дмитрий Виноградов расстрелял своих коллег из двух карабинов. Трое мужчин и две девушки погибли на месте, еще одна позднее скончалась в больнице. Виноградов приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.