Недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана 12 марта потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. Об этом сообщает местное издание Kathmandu Post со ссылкой на представителя аэропорта.

Недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана 12 марта потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. Об этом сообщает местное издание Kathmandu Post со ссылкой на представителя аэропорта.Сообщается, что во время захода на посадку лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и рухнул на на футбольное поле недалеко от воздушной гавани.Издание пишет, что вскоре после падения самолет загорелся. Местные власти полагают, что в результате аварии есть жертвы, однако официального подтверждения об этом пока нет, передает РИА Новости.Фотографии ЧП появились в соцсетях.Photos from the #TIA #Kathmandu #Nepal #USBangla (Pic- @IsarojB ) pic.twitter.com/FAoWCxIttq— Narayan Amrit (@amritna) 12 марта 2018 г.