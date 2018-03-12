Теперь фирма заплатит штраф в размере 1 млн рублей

Во Владимире незаконно строили многоэтажный дом.Работы проводились в Коммунаре, на улице Центральной. Застройщик успел построить уже семь этажей. По данному факту сотрудники прокуратуры провели проверку. На месте они застали башенный кран и рабочих. Они не смогли предоставить каких-либо документов, касающихся строительства. У подрядчика не было ни журнала работ, ни данных о контроле.По результатам проверки фирма заплатит штраф в размере один млн рублей.